به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.زورخانه شهید پهلوان ابراهیم هادی در رفسنجان، در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان ارشد شهرستان، رسماً افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه ورزشی با متراژ ۱۱۰۰ متر مربع، فضایی گسترده برای تمرینات و برگزاری مسابقات فراهم آورده است.

درمراسم افتتاح این زورخانه اعلام شد:با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، زورخانه پهلوان پوریای ولی نیز به عنوان دومین مجموعه ورزشی زورخانه‌ای شهرداری رفسنجان، تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید که نشان‌دهنده حرکت رو به رشد در جهت توسعه زیرساخت‌های ورزشی سنتی در این شهرستان است.