سرشماری و پایش کل و بز‌های وحشی با هدف ارزیابی وضعیت جمعیتی، پراکنش و شرایط زیستگاهی این گونه در خطر انقراض جهانی، در ارتفاعات شهرستان رودبار اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: طرح سرشماری و پایش جمعیت کل و بز‌های وحشی به همت نیرو‌های یگان حفاظت و با استفاده تجهیزات تخصصی در ارتفاعات شهرستان رودبار در حال اجراست.

عباس عاشوری با تاکید بر نقش سرشماری گونه‌های جانوری در برنامه‌ریزی‌های حفاظتی، افزود: پایش و سرشماری حیات وحش از مهم‌ترین ابزار‌های مدیریت و حفاظت از تنوع زیستی به شمار می‌رود و با اهدافی مانند برآورد وضعیت جمعیت، شناسایی پراکنش گونه‌ها، بررسی تغییرات جمعیتی و ارزیابی شرایط زیستگاه‌ها انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: در این طرح، کارشناسان محیط زیست و محیط‌بانان به همراه افراد محلی و دوستدار طبیعت در ارتفاعات شهرستان رودبار عملیات مشاهده، شناسایی و ثبت کل و بز‌های وحشی را با استفاده از تجهیزات تخصصی مانند تلسکوپ تک‌چشمی، دوربین‌های دوچشمی، پهپاد و دوربین‌های عکاسی پیشرفته انجام می‌دهند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: اطلاعات به دست‌آمده از این سرشماری، مبنای علمی مناسبی برای بررسی روند تغییرات جمعیتی گونه، شناسایی تهدید‌های احتمالی و تدوین راهکار‌های مؤثر برای حفاظت و مدیریت زیستگاه‌های طبیعی‌ای گونه وحشی فراهم می‌کند.

عباس عاشوری با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی استان، افزود: صیانت از حیات‌وحش فقط بر عهده محیط‌بانان و مجموعه محیط زیست نیست، بلکه همکاری جوامع محلی، طبیعت‌دوستان و عموم مردم در حفاظت از زیستگاه‌ها و گزارش موارد شکار و صید غیرمجاز، نقشی اساسی در حفظ تنوع زیستی و پایداری جمعیت گونه‌های ارزشمند جانوری دارد.