به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، ایران با ۴۵ شرکت فعال در حوزه‌های ساخت و ساز و تجهیزات ساختمانی، بیشترین غرفه‌ها را به خود اختصاص داده است.

افغانستان این روز‌ها در حال توسعه خیابان‌ها، راه‌ها، بنا‌ها و نیازمند مصالح و تجهیزات ویژه ساخت و ساز است و حالا فعالان، سرمایه‌گذاران و صاحبان شرکت‌های فعال در بخش عمران و ساخت و ساز در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان افغانستان از کشور‌های ایران، چین، ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان و روسیه گرد هم آمدند تا آخرین دستاورد‌ها و محصولات خود را ارائه کنند.

جمهوری اسلامی ایران هم با ۴۵ شرکت فعال در این عرصه بیشترین غرفه‌های نمایشگاه را از مصالح ساختمانی و شیرآلات تا تاسیسات برقی، مکانیکی و زیربنایی به خود اختصاص داده است، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی یا همان شستا هم با ۵ شرکت تولید کننده سیمان خود به این نمایشگاه آمده است.

چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، عمران و بازسازی افغانستان تا هفتم آذر در محل نمایشگاه بین‌المللی افغانستان در کابل در حال برگزاری است.