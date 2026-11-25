به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات گراپلینگ قهرمانی جهان ۲۰۲۶ باکو، در حالی از امروز، چهارشنبه ۴ آذر آغاز می‌شود که برنامه رقابت ملی‌پوشان ایران در جداول اعلامی نیز مشخص شده است.

در جدول ۱۶ نفره وزن ۵۸ کیلوگرم، امیرحسین رضایی مقابل حریفی از نیوزلند مسابقه خواهد داد و بعد از برد، با برنده رقابت بین ورزشکاران انگلیس و ازبکستان به میدان خواهد رفت.

در وزن ۷۷ کیلوگرم، پژواک زرین ماه در جدول ۳۲ نفره با حریفی از اوکراین رقابت خواهد کرد و در صورت برد، با برنده رقابت بین ورزشکاران انگلیس و آذربایجان مسابقه خواهد داد.

در وزن ۸۴ کیلوگرم، سعید احمدوند در جدول ۱۶ نفره به مصاف حریفی از قزاقستان خواهد رفت و در صورت برد، با برنده رقابت بین ورزشکاران انگلیس و روسیه پیکار خواهد کرد.

در وزن ۱۰۰ کیلوگرم، محمد امین شکریان در جدول ۱۶ نفره با حریفی از یونان مسابقه خواهد داد و در صورت برد، با برنده مسابقه بین ورزشکارن فرانسه و قزاقستان رقابت خواهد کرد.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، سجاد عزیزی در جدول ۱۶ نفره با حریفی از یونان پیکار خواهد کرد و در صورت برد، با برنده رقابت بین ورزشکاران اوکراین و روسیه مسابقه خواهد داد.