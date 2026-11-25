به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رضا ماجدی با اشاره به اقدامات شهرداری برای ساماندهی سگ‌های بی‌صاحب اظهار کرد: مدیریت جمعیت سگ‌های بدون صاحب یکی از موضوعات مهم در حوزه بهداشت عمومی و مدیریت شهری است که با برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات مستمر در هشت ماه گذشته ۴۵۰ قلاده سگ بلاصاحب در سطح شهر جمع‌آوری شده است.

وی ادامه داد: این تعداد سگ بی‌صاحب پس از انتقال به محل نگهداری، تحت فرآیند عقیم‌سازی قرار گرفته‌اند تا از افزایش بی‌رویه جمعیت و زاد و ولد این حیوانات جلوگیری شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری خرم‌آباد با بیان اینکه کنترل جمعیت سگ‌های بدون صاحب نیازمند استمرار اقدامات و همکاری شهروندان است، گفت: اجرای برنامه‌های ساماندهی و عقیم‌سازی در کنار مدیریت اصولی این حیوانات می‌تواند به کاهش مخاطرات بهداشتی و ارتقای ایمنی محیط شهری کمک کند.

ماجدی تأکید کرد: شهرداری خرم‌آباد موضوع ساماندهی سگ‌های بی‌صاحب را به عنوان یکی از مسائل مهم مدیریت شهری دنبال می‌کند و اقدامات لازم برای کنترل جمعیت آنها در دستور کار قرار دارد.