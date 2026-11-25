رئیس دانشکده دین و رسانه:
مهلت ارسال مقالات به دومین همایش ملی دین فرهنگ و رسانه تمدید شد
رئیس دانشکده دین و رسانه از تمدید مهلت ارسال مقالات به همایش ملی دین فرهنگ و رسانه خبر داد و گفت: این همایش با هدف فراهم کردن فرصت بیشتر برای برگزاری نشستهای علمی در یازدهم و دوازدهم بهمن سال جاری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم
، آقای کمال اکبری رئیس دانشکده دین و رسانه در نشست خبری دومین همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه با تأکید بر حوزه مخاطبان و کاربران، از تمدید مهلت ارسال مقالات به این همایش خبر داد و گفت: این همایش با هدف فراهم کردن فرصت بیشتر برای برگزاری نشستهای علمی و پیشنشستها و ارائه مقالات پژوهشگران، یازدهم و دوازدهم بهمنماه برگزار میشود.
وی افزود: با توجه به تقارن این همایش با نخستین سالگرد شهادت امام شهید، بخش ویژهای با عنوان رسانه در اندیشه امام شهید به همایش امسال اضافه شده است.
رئیس دانشکده دین و رسانه با دعوت از استادان، پژوهشگران و صاحبان قلم برای مشارکت در این بخش گفت: علاقهمندان میتوانند مقالات خود را در موضوعات مختلف، از مبانی نظری تا کارکردها و عملکردهای رسانهای در اندیشه امام شهید، تا دهم دی ارسال کنند.
اقای اکبری ادامه داد: مهلت ارسال مقالات در بخش عمومی همایش نیز تا پایان آذر تمدید شده است.
به گفته وی، این بخش ویژه میتواند زمینهای برای تبیین مبانی نظری اندیشه رسانهای امام شهید و بهرهگیری رسانهها از این اندیشه را فراهم کند.
سید محمدعلی رضوی دبیر علمی این همایش هم با بیان اینکه تاکنون ۴۴۵ چکیده به دبیرخانه دومین همایش دین، فرهنگ و رسانههای نوین ارسال شده گفت: از میان این تعداد مقاله، ۳۳۷ چکیده مقاله تایید شده است.
وی افزود: ۴۰ داور خبره در حوزه رسانه، ارزیابی مقالات را برعهده خواهند داشت.
پژوهشگران میتوانند مقالات خود را به آدرس https://iribuni.ac.ir/congress/ ارسال کنند.