به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی اورژانس فارس اعلام کرد: در پی وقوع دو حادثه جداگانه در استان فارس، سه نفر جان خود را از دست دادند.

سقوط مرگبار کارگر در ساختمان در حال ساخت

در حادثه نخست که ساعت ۹:۲۷ صبح رخ داد، سقوط از ارتفاع یک نفر در در یک ساختمان در حال ساخت، گزارش شد.

کارشناسان اورژانس به محل اعزام شدند، اما متاسفانه این فرد به دلیل شدت آسیب‌های وارده جان خود را از دست داده بود.

علت حادثه عدم رعایت نکات ایمنی حین کار اعلام شد.

تصادف موتورسیکلت با خودروی سنگین در محور بختگان به نی‌ریز و فوت دو نفر

همچنین در حادثه دوم، برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با خودروی سنگین در محور بختگان به نی‌ریز، محدوده روستای قاسم آباد، منجر به فوت دو نفر شد.

جان‌باختگان این حادثه، راکب و سرنشین موتورسیکلت، یک مرد حدوداً ۷۰ ساله و یک زن حدوداً ۶۵ ساله بودند.