به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، علی بایگانه با بیان تعهد استان همدان در زمینه کشت چغندرقند حدود ۴۰۰ هزار تن برآورد شده است.افزود: تاکنون حدود ۳۲۰ هزار تن از محصول تولیدی چغندرکاران به کارخانه‌های قند تحویل داده شده است.

وی با اشاره به اینکه قرارداد خرید محصول چغندرقند با حدود هفت کارخانه قند منعقد شده است، تصریح کرد: کارخانه‌های قند همدان، قزوین، لرستان، نقش جهان اصفهان، بنیاد اصفهان، شاهرود و تربت‌جام از کارخانه‌های طرف قرارداد برای خرید محصول چغندرکاران استان همدان هستند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خاطر نشان کرد: تاکنون بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد مطالبات کشاورزان طرف قرارداد کارخانه قند همدان پرداخت شده است و پیش بینی می‌شود دیگر کارخانه‌های طرف قرارداد هم نسبت به تسویه مطالبات تولیدکنندگان اقدام کنند.