شرکت گاز چهارمحال و بختیاری با هدف ایجاد انضباط در الگوی مصرف، کاهش هزینه‌های گازبها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، اجرای طرح‌های رایگان مندرج در سند ملی گاز را در دستور کار قرار داد.

گام عملی شرکت گاز چهارمحال و بختیاری برای کاهش هزینه‌های مشترکین و اجرای سند ملی گاز

گام عملی شرکت گاز چهارمحال و بختیاری برای کاهش هزینه‌های مشترکین و اجرای سند ملی گاز

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس امور بهینه‌سازی این شرکت، با تأکید بر ضرورت اجرای سیاست‌های کلان بهینه‌سازی انرژی، از آغاز فرآیند اجرای طرح‌های رایگان سند ملی گاز در استان خبر داد.

موسویان با اشاره به اینکه ایجاد انضباط پایدار در مصرف گاز طبیعی، علاوه بر حفظ منابع ملی، مستقیماً بر کاهش فشار مالی بر مشترکین تأثیرگذار است، گفت: یکی از محور‌های اصلی این طرح‌ها، حمایت از مشترکانی است که به دلیل قدمت ساختمان یا نواقص زیرساختی، با الگوی مصرف غیربهینه مواجه هستند.

موسویان با تأکید بر رویکرد عدالت‌محور شرکت گاز، افزود: حمایت از اقشار کم‌برخوردار و خانواده‌های مستقر در دهک‌های پایین درآمدی، از اولویت‌های اصلی ما در اجرای این طرح‌هاست. هدف ما این است که با اصلاح زیرساخت‌ها به صورت رایگان، ضمن ارتقای پایداری شبکه گازرسانی، شاهد کاهش چشمگیر مبلغ گازب‌های این قشر باشیم.

رئیس امور بهینه‌سازی شرکت گاز استان، از مشترکین خواست تا با مشارکت فعال در طرح‌های بهینه‌سازی، در مسیر تحقق اهداف سند ملی گاز و حفظ محیط زیست گام بردارند.