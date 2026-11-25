به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ رجبی‌مقدم، جانشین فرمانده بسیج بافق، گفت: هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج همزمان با سراسر کشور، با حضور ۷۶ شرکت‌کننده در قالب ۳۴ تیم در مجتمع فرهنگی‌تربیتی مرحوم شایقی شهرستان بافق برگزار شد.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در این رویداد در محور‌های هوش مصنوعی، موشن‌گرافیک، پویانمایی و بازی‌های تلفن همراه با یکدیگر به رقابت پرداختند.

رجبی‌مقدم، شناسایی و حمایت از استعداد‌های فعال در عرصه تولید محتوای دیجیتال و فراهم کردن زمینه معرفی و بهره‌گیری از توانمندی‌های آنان را از اهداف برگزاری این رویداد عنوان کرد.

جانشین فرمانده بسیج بافق ادامه داد: آثار برگزیده پس از ارزیابی به مرحله استانی راه پیدا می‌کنند و آثار منتخب استان نیز برای رقابت در مرحله کشوری معرفی خواهند شد.