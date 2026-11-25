به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه‌زاری افزود: میزان رطوبت در آبادان، بهبهان، شادگان و کشاورزی اهواز ۱۰۰، بندر ماهشهر و هویزه ۹۹، هندیجان ۹۸، اهواز و شوش ۹۷، رامشیر ۹۴، ایذه ۹۳، صفی‌آباد دزفول ۹۲، گتوند ۸۸، آغاجاری و امیدیه ۸۴ و مسجدسلیمان ۸۲ درصد ثبت شده است.

به گفته او، تا پایان هفته جو پایداری بر استان حاکم است که سبب افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و بزرگ استان می شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: تا اواسط فردا پنجشنبه ۵ آذر، وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و نیمه جنوبی تا بخش‌های مرکزی و غربی و تا حدودی شمالی استان پیش بینی می‌شود.

سبزه زاری تاکید کرد: این پدیده سبب کاهش دید افقی بویژه در جاده‌های مواصلاتی جنوبی استان خواهد شد.