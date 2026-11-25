پخش زنده
امروز: -
مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: میزان رطوبت هوای چهار شهر استان صبح امروز ۴ آذر به ۱۰۰ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزهزاری افزود: میزان رطوبت در آبادان، بهبهان، شادگان و کشاورزی اهواز ۱۰۰، بندر ماهشهر و هویزه ۹۹، هندیجان ۹۸، اهواز و شوش ۹۷، رامشیر ۹۴، ایذه ۹۳، صفیآباد دزفول ۹۲، گتوند ۸۸، آغاجاری و امیدیه ۸۴ و مسجدسلیمان ۸۲ درصد ثبت شده است.
به گفته او، تا پایان هفته جو پایداری بر استان حاکم است که سبب افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و بزرگ استان می شود.