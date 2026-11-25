به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۱۴، خیابان احمدآباد با عدد ۱۱۲، انقلاب ۱۴۷، ملک‌شهر ۱۳۱، رهنان و فرشادی ۱۰۱، فیض ۱۲۱، کاوه ۱۲۵، محور شرق اصفهان ۱۱۳ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه پروین اعتصامی با عدد ۱۵۱ و جی با عدد ۱۶۲ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد و در ایستگاه استانداری با عدد ۹۴، پارک زمزم ۸۳، دانشگاه صنعتی ۷۹، زینبیه ۷۵، شهرک منتظری ۹۶، میرزا طاهر ۸۹ و ولدان ۸۴ AQI قابل قبول است.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان نیز با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده است که تا جمعه ۶ آذرماه به دلیل تشدید سکون جوی، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در مناطق مرکزی و صنعتی استان به ویژه کلانشهر اصفهان ادامه خواهد داشت.

هواشناسی اصفهان نسبت به افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا، افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس هشدار داده و افزوده است که در صورت مهار نشدن منابع انتشار آلاینده (ثابت و متحرک) احتمال افزایش شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی در حد ناسالم برای همه گروه‌ها وجود دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.