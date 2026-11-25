شرکت ملی گاز اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، مجموع گاز تحویلی به شبکه سراسری به ۷۰۶ میلیون مترمکعب رسید که ۵۵ درصد آن در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام شرکت ملی گاز ایران، در ۲۴ ساعت گذشته (۳ آذر ۱۴۰۵)، مجموع گاز تحویلی به شبکه سراسری به ۷۰۶ میلیون مترمکعب رسید که از این میزان، ۳۸۸ میلیون مترمکعب در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شده است.

این آمار نشان می‌دهد بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء حدود ۵۵ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه را به خود اختصاص داده است.

شرکت ملی گاز اعلام کرد: با اقدامات ساده‌ای مانند پوشیدن لباس گرم، پوشاندن و بستن دریچه کولر و استفاده از پرده‌های ضخیم، می‌توان مصرف گاز را در بخش خانگی کم کرد.