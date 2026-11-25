به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سهراب یزدانی رئیس دانشگاه فرهنگیان استان گفت: ۲۴۰ مقاله به دبیرخانه این همایش رسیده بود که ۱۷۴ مقاله برگزیده شد.

وی افزود: مبانی فلسفی تاریخی اخلاقی و اجتماعی آموزش شیمی، آموزش شیمی برای توسعه پایدار و مواجهه با چالش‌های زیست محیطی، انرژی‌های نو و مواد هوشمند و آموزش مهارت‌های شیمی بقا، تابآوری اجتماعی و پدافند غیر عامل از محور‌های اصلی این همایش بودند..

یزدانی اظهار کرد: این همایش با هدف تبادل یافته‌های نوین پژوهشی و پیوند میان نظر و عمل، ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان و توانمندسازی دانشجو معلمان، آموزش شیمی و ترویج یادگیری مادام العمر و توسعه حرفه‌ای برگزار می‌شود.