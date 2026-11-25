فرماندار لنجان در یادواره شهدای امنیت و جنگ تحمیلی سوم :حمایت مردم از نیرو‌های مسلح و آمادگی دفاعی کشور، از مؤلفه‌های مهم حفظ امنیت و استقلال ایران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار لنجان در یادواره شهدای امنیت و جنگ تحمیلی سوم در مسجد امام موسی کاظم (ع) فولادشهر گفت: ایستادگی ملت ایران در برابر تهدید‌ها و فشارها، نشان‌دهنده عزم مردم برای دفاع از استقلال، عزت و امنیت کشور است.

علیرضا بصیری با تأکید بر توانمندی و آمادگی نیرو‌های مسلح افزود: اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی در کنار پشتیبانی مردم، از عوامل مهم بازدارندگی و حفظ امنیت کشور به شمار می‌رود.

وی با گرامیداشت یاد شهدای امنیت و جنگ تحمیلی سوم، شهدا را سرمایه‌های ماندگار نظام و ملت دانست و گفت: امنیت امروز کشور حاصل ایثار و فداکاری شهداست.

فرماندار لنجان پاسداشت راه شهدا را مسئولیتی همگانی دانست و بر حفظ وحدت، انسجام و اقتدار ایران اسلامی تأکید کرد.