رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل گستردگی و برخورداری از شبکه‌ای بزرگ با مدیریت و فرماندهی واحد، فرصت ملی مهمی برای احیای علوم پایه در اختیار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره خیزش علمی کشور اظهار کرد: پیام حضرت آقا بر تولید دانش بنیادی در مرز‌های دانش، نوآوری، توسعه فناوری، خلق ارزش اقتصادی و اجتماعی و در نهایت افزایش قدرت علمی و نخبگی کشور تأکید دارد.

وی با بیان اینکه مفهوم خیزش علمی در پیام رهبر معظم انقلاب دارای دو مؤلفه عمق و شتاب است، افزود: عمق علمی به معنای توانایی فهم بنیادین پدیده‌ها، تولید نظریه، کشف روابط ناشناخته، توسعه روش‌های جدید و حل مسائلی است که برای آنها پاسخ آماده‌ای وجود ندارد. شتاب علمی نیز به معنای سرعت بخشیدن به حرکت از ایده تا نتیجه، کاهش زمان انتقال دانش به فناوری و تقویت همکاری میان پژوهشگران و صنعت است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر ضرورت بازآفرینی و تقویت علوم پایه تصریح کرد: برای این موضوع دلایل متعددی وجود دارد. یکی از مسائل مهم، فاصله میان تصویر اجتماعی علوم پایه و فرصت‌ها و ظرفیت‌های واقعی این حوزه است. همچنین برنامه‌های آموزشی ما از سرعت تحولات میان‌رشته‌ای و فناورانه عقب مانده‌اند و مسیر ورود دانشجویان به پژوهش‌های حرفه‌ای با اختلالاتی مواجه است.

رنجبر ادامه داد: ضعف زیرساخت‌های آزمایشگاهی، مشکلات نظام تأمین مالی پژوهش‌های بنیادین و نبود سازوکار پایدار برای حمایت مالی از این پژوهش‌ها از دیگر مسائل این حوزه است. البته بنیاد ملی علم در این زمینه فعالیت‌هایی دارد، اما دانشگاه‌ها نیز باید از نظام تأمین مالی پایدار برای پژوهش‌های بنیادی برخوردار باشند.

وی، مسیر پیشرفت شغلی پژوهشگران و نظام ارزیابی علمی را از دیگر موضوعات نیازمند بازنگری دانست و گفت: باید درباره نظام ارزیابی علمی نیز با دقت بیشتری بحث شود؛ اینکه این نظام چگونه طراحی و اجرا شود تا بتواند از پژوهش‌های بنیادی، تولید نظریه و فعالیت‌های علمی ارزشمند حمایت کند.

دانشگاه آزاد اسلامی؛ فرصتی ملی برای احیای علوم پایه

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های ساختاری این دانشگاه برای پیشبرد برنامه‌های علوم پایه گفت: دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل گستردگی و برخورداری از شبکه‌ای بزرگ با مدیریت و فرماندهی واحد، فرصت ملی مهمی برای احیای علوم پایه در اختیار دارد.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی صرفاً مجموعه‌ای از واحد‌های مستقل نیست، بلکه شبکه‌ای گسترده است که با برخورداری از هیئت امنای واحد و ساختار مدیریتی منسجم می‌تواند ظرفیت‌های علمی خود را در یک مسیر مشخص و هدفمند به کار بگیرد و به ایجاد یک مرکز علمی ممتاز در کشور کمک کند.

رنجبر با اشاره به اقدامات اولیه دانشگاه آزاد اسلامی در این زمینه اظهار کرد: همان شبی که پیام رهبر معظم انقلاب در مراسم تجلیل از مدال آوران جهانی قرائت شد، دستور تشکیل سه ستاد ویژه را صادر کردم؛ ستاد ویژه علوم پایه، ستاد علوم انسانی و ستاد امنیت غذایی. دانشگاه آزاد اسلامی پیش از این نیز در حوزه علوم انسانی برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده بود و اکنون این ستاد‌ها برای پیگیری مأموریت‌های ویژه در این حوزه‌ها تشکیل شده‌اند.

وی با بیان اینکه برنامه دانشگاه آزاد اسلامی برای علوم پایه در قالب راهبرد‌های مشخص دنبال می‌شود، گفت: نخستین راهبرد، تشکیل ستاد ویژه علوم پایه بود. این ستاد دارای شورای راهبری مرکزی، شورا‌های تخصصی در حوزه‌های ریاضیات، آمار، فیزیک، زیست‌شناسی و علوم زمین و همچنین شبکه‌های استانی است که در استان‌های مختلف فعالیت خواهند کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اینکه این برنامه‌ها نباید در حد شعار باقی بمانند، افزود: برای این راهبرد برنامه‌ریزی اجرایی انجام شده و اعتبار مشخصی نیز برای آن در نظر گرفته‌ایم تا فعالیت‌ها با پشتوانه مالی و اجرایی دنبال شوند.

تعریف مأموریت‌های علمی متناسب با مزیت‌های منطقه‌ای

رنجبر، طراحی نقشه مأموریت‌های علمی دانشگاه بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای را از دیگر راهبرد‌های دانشگاه آزاد اسلامی برشمرد و گفت: ما در حال تعریف مأموریت‌های علمی برای استان‌ها و مناطق مختلف کشور بر اساس ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها و اقتضائات اقتصادی هر منطقه هستیم.

وی توضیح داد: برای مثال، در مناطق خشک و کم‌آب کشور، گروه‌های علمی در حوزه‌های فیزیک، شیمی، علوم زمین و ریاضیات می‌توانند در شناخت سازوکار‌های بنیادی بحران آب، شیرین‌سازی، تصفیه، مدل‌سازی منابع آب و توسعه فناوری‌های غشایی همکاری کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: در مناطق صنعتی نیز می‌توان از ظرفیت‌های علمی در حوزه شیمی، فیزیک، فیزیک ماده چگال و علم مواد برای طراحی مواد پیشرفته، کاتالیست‌ها، باتری‌ها و بهبود فرایند‌های صنعتی استفاده کرد.

وی با اشاره به ظرفیت مناطق ساحلی کشور اظهار کرد: در این مناطق نیز علوم دریایی، علوم زیستی، شیمی و فیزیک می‌توانند در مطالعه اکوسیستم‌های دریایی و شناسایی و بهره‌برداری علمی از منابع زیستی و معدنی نقش‌آفرینی کنند.

رنجبر تأکید کرد: تعریف مأموریت‌های منطقه‌ای به معنای محدود کردن آزادی علمی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران نیست. هر پژوهشگری می‌تواند موضوع مورد علاقه خود را دنبال کند، اما اگر فعالیت پژوهشی او در چارچوب مأموریت‌های علمی تعریف‌شده دانشگاه قرار بگیرد، امکان حمایت مالی و پشتیبانی بیشتری از آن وجود خواهد داشت. هدف این است که منابع دانشگاه در مسیر حل مسائل کشور و پیشبرد پژوهش‌های بنیادی نیز به کار گرفته شود.

ایجاد آزمایشگاه‌های ملی و بین‌رشته‌ای برای کشف علمی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، ایجاد آزمایشگاه‌های ملی و بین‌رشته‌ای با هدف کشف علمی را از دیگر راهبرد‌های این دانشگاه عنوان کرد و گفت: در این زمینه، ایجاد آزمایشگاه‌های تخصصی در حوزه‌های ریاضیات، آمار و هوش مصنوعی، فناوری کوانتومی، فوتونیک و فناوری‌های پیشرفته، شیمی، زیست‌شناسی محاسباتی، ژنومیکس و علوم حیات در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین آزمایشگاه‌هایی در حوزه علوم زمین، اقلیم، آب و محیط زیست و نیز ابزارسازی، اندازه‌گیری و تجهیزات علمی پیش‌بینی شده است تا زیرساخت‌های لازم برای انجام پژوهش‌های بنیادی و پیشرفته فراهم شود.

رنجبر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی اظهار کرد: در ماه‌های گذشته برخی تجهیزات پیشرفته علمی در آزمایشگاه‌های دانشگاه تهیه و راه‌اندازی شده‌اند.

وی ادامه داد: در تهران مرکزی نیز ساخت و راه‌اندازی برخی تجهیزات و دستگاه‌های تخصصی در حال انجام است. همچنین در واحد یادگار امام، ظرفیت‌های مرتبط با ابزار‌های دقیق علمی و تجهیزات آزمایشگاهی در حال توسعه است. این اقدامات نشان می‌دهد که دانشگاه آزاد اسلامی می‌تواند در زمینه طراحی، ساخت و تأمین تجهیزات علمی نیز نقش‌آفرینی کند.

استعدادیابی علمی و تربیت نسل جدید دانشمندان از مدارس

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، تحول در استعدادیابی و تربیت نسل جدید دانشمندان را از دیگر محور‌های برنامه این دانشگاه دانست و گفت: ما معتقدیم تربیت نسل جدید دانشمندان علوم پایه باید از مدرسه آغاز شود. دانشگاه آزاد اسلامی از ظرفیت مدارس خود برخوردار است و تلاش می‌کنیم این ظرفیت را در خدمت شناسایی و پرورش استعداد‌های علمی قرار دهیم.

وی با اشاره به تدوین محتوای آموزشی ویژه دانش‌آموزان در حوزه علوم پایه و فناوری اظهار کرد: کتاب‌ها و برنامه‌های آموزشی متناسب با مقاطع پیش‌دبستانی و دبستانی در حال تدوین و اجراست. رویکرد ما این است که دانش‌آموزان از همان سال‌های نخست تحصیل با مفاهیم علمی، فناوری و شیوه‌های حل مسئله آشنا شوند.

رنجبر افزود: در کنار برنامه‌های آموزشی، برگزاری مدارس تابستانی علوم پایه برای دانش‌آموزان نیز در دستور کار قرار گرفته است. همچنین تلاش می‌کنیم زمینه حضور دانش‌آموزان در آزمایشگاه‌های دانشگاه و آشنایی عملی آنها با فعالیت‌های پژوهشی فراهم شود.

وی با تأکید بر اهمیت ارتباط دانش‌آموزان با استادان برجسته و پیشکسوتان علمی کشور گفت: باید استادان برجسته و پیشکسوت به مدارس دعوت شوند و درباره تجربه‌های علمی و پژوهشی خود با دانش‌آموزان صحبت کنند. این ارتباط می‌تواند در ایجاد انگیزه، افزایش نشاط علمی و علاقه‌مند کردن نسل جدید به علوم پایه مؤثر باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: برگزاری مسابقات حل مسئله و طراحی آزمایش‌های خلاقانه برای دانش‌آموزان نیز از جمله برنامه‌هایی است که برای مدارس پیش‌بینی کرده‌ایم. هدف این است که دانش‌آموزان به جای مواجهه صرفاً نظری با علوم پایه، فرصت تجربه، آزمایش و کشف علمی را پیدا کنند.

ایجاد فرصت پژوهشی برای دانشجویان از دوره کارشناسی

رنجبر با اشاره به ضرورت اصلاح مسیر ورود دانشجویان به فعالیت‌های پژوهشی گفت: یکی از برنامه‌های ما ایجاد فرصت‌های پژوهشی برای دانشجویان ممتاز از دوره کارشناسی است تا این دانشجویان بتوانند از سال‌های ابتدایی تحصیل وارد آزمایشگاه‌های استادان و گروه‌های پژوهشی شوند.

وی افزود: در کنار دستیاران آموزشی، به دنبال تعریف دستیار پژوهشی در مقطع کارشناسی هستیم. بر این اساس، دانشجویان مستعد و علاقه‌مند علوم پایه می‌توانند با فراهم شدن شرایط لازم، در کنار استادان و پژوهشگران فعالیت کنند و از نزدیک با فرایند‌های پژوهشی آشنا شوند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: دانشجو باید از همان دوره کارشناسی فرصت حضور در آزمایشگاه و مشارکت در فعالیت‌های پژوهشی را داشته باشد. این حضور باعث می‌شود با فضای واقعی پژوهش آشنا شود، در کنار محققان برجسته تجربه کسب کند و به ادامه تحصیل و فعالیت حرفه‌ای در علوم پایه علاقه‌مند شود.

وی افزود: وقتی دانشجو از نزدیک در جریان پژوهش قرار می‌گیرد و در کنار استاد و محقق فعالیت می‌کند، مسیر آینده علمی خود را بهتر می‌شناسد و انگیزه بیشتری برای ادامه فعالیت در این حوزه پیدا می‌کند.

رنجبر بر ضرورت توجه به برنامه‌های ترویجی و تبلیغی برای معرفی اهمیت علوم پایه و ایجاد علاقه عمومی به این حوزه تأکید کرد و گفت: در ضمن جایزه بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه‌های علوم پایه و علوم انسانی هم در حال طراحی است.