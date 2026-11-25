به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه تلویزیونی طنز «پادری» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و نویسندگی کوروش نریمانی، با بازی همایون برق‌نورد، سیما تیرانداز، بهنام تشکر، نگار عابدی، امیرحسین رستمی و مجید یاسر، داستان دردسر‌های قالیشویی مشتاق را هر شب ساعت ۲۰ از شبکه نسیم روایت می‌کند.

همچنین فیلم تلویزیونی «آوای کوهستان» به کارگردانی کیومرث نوروزی، داستان حرکت کاروان پیاده مردم لردگان به سوی جبهه در سال ۱۳۶۵ و زندگی چند شخصیت محلی را چهارشنبه ۴ آذر ساعت ۱۸ از شبکه امید پخش می کند.