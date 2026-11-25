فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد گفت: به مناسبت هفته بسیج، یک واحد فراوری چوب در شهرک صنعتی شماره یک بروجرد به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کرم کورانی فر در آئین بهره‌برداری از واحد فراوری چوب در شهرک صنعتی شماره یک بروجرد که به مناسبت هفته بسیج و با حضور فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان برگزار شد، گفت: این واحد با تسهیلات چهار میلیارد تومانی بسیج سازندگی راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: با بهره‌برداری از این واحد برای ۲۰ نفر اشتغال‌زایی شده است.

گفتنی است؛ این واحد ورق‌های چوب را از فراوری چوب تولید می‌کند.