آسیابی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در سفربه اردبیل، ضمن بررسی ظرفیت‌ها و عملکرد مجموعه زندان‌های استان، از طرح‌های عمرانی، اشتغال‌زایی و توانمندسازی زندانیان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل آسیابی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در سفربه اردبیل، بر توسعه زیرساخت‌های زندان‌ها، کاهش جمعیت کیفری، حمایت از خانواده‌های زندانیان و ارتقای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، تأکید کرد.

آسیابی، رئیس سازمان زندان‌ها از بخش‌های مختلف از زندان مرکزی اردبیل بازدید کرد و درکنار ارزیابی میدانی کیفیت خدمات زندانبانی و روند اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، چند طرح عمرانی، اشتغال‌زایی و رفاهی را افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار داد.

در بازدید رئیس سازمان زندان‌ها از زندان مرکزی اردبیل، طرح‌های «سیمای زندان»، کترینگ مرکزی، کارگاه صنایع چوب، سوله‌های اشتغال، بند قرآنی و طرح تی‌سی (اجتماع درمان‌مدار) افتتاح شد و عملیات اجرایی احداث باشگاه ورزشی زندان مرکزی نیز با کلنگ‌زنی آغاز گردید.

آسیابی در بازدید از این طرح‌ها، توسعه زیرساخت‌های اشتغال، ارتقای امکانات رفاهی و بهداشتی، گسترش فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی و بهره‌گیری از روش‌های علمی و درمان‌محور در فرایند اصلاح و تربیت را از مؤلفه‌های مهم تحول در خدمات زندانبانی دانست.

همچنین در این سفر و با بهره‌گیری از کمک‌های خیرین نیک‌اندیش و ظرفیت ارفاقات و تأسیسات قانونی، زمینه *آزادی ۱۱۴ نفر از زندانیان نیازمند* در زندان‌های استان اردبیل فراهم شد.

این بازدید و افتتاح طرح‌ها، در راستای توسعه خدمات زندانبانی، توانمندسازی شغلی زندانیان، ارتقای زیرساخت‌های اصلاحی و تربیتی و تقویت رویکرد و بازاجتماعی‌کردن زندانیان انجام شده است.