به گزارش خبرگزاری صداوسیما پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر و رئیس کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران، در بیانیه‌ای خطاب به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، دبیرکل سازمان ملل متحد، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت و سایر نهاد‌های بین‌المللی ذی‌ربط، با ابراز نگرانی از ادامه بحران انسانی در نوار غزه، بر ضرورت اقدام فوری و مؤثر جامعه بین‌المللی برای تأمین نیاز‌های اساسی مردم این منطقه تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است: ادامه مخاصمات، آوارگی گسترده، تخریب زیرساخت‌های حیاتی، اختلال در خدمات درمانی و کمبود اقلام ضروری، جان و سلامت شمار زیادی از غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان، زنان، سالمندان و بیماران را با تهدید جدی مواجه کرده است. همچنین بارندگی، سرمای هوا و نامناسب‌بودن بسیاری از سرپناه‌های موقت، شرایط زندگی خانواده‌های آواره را دشوارتر کرده است.

کمیته ملی حقوق بشردوستانه با تأکید بر اینکه حمایت از جمعیت غیرنظامی و تضمین دسترسی آنان به نیاز‌های اساسی، تعهدی حقوقی و نه صرفاً اقدامی داوطلبانه یا سیاسی است، یادآور شده است که غیرنظامیان، مجروحان و بیماران، کارکنان پزشکی و امدادی و تأسیسات درمانی، بر اساس قواعد حقوق بین‌المللی بشردوستانه از حمایت ویژه برخوردارند و باید در همه شرایط مورد احترام و حمایت قرار گیرند.

این بیانیه با استناد به مواد ۵۵، ۵۶، ۵۹، ۶۰ و ۶۱ کنوانسیون چهارم ژنو، بر مسئولیت‌های حقوقی قدرت اشغالگر در تأمین مواد غذایی و اقلام پزشکی، حفظ خدمات و تأسیسات درمانی و تسهیل عملیات امدادرسانی تأکید کرده و تصریح می‌کند که ورود کمک‌های بشردوستانه نباید با موانعی مواجه شود که دسترسی مؤثر و به‌موقع غیرنظامیان به اقلام حیاتی را مختل کند.

کمیته ملی حقوق بشردوستانه همچنین با تأکید بر ضرورت رعایت اصول بنیادین حقوق بین‌المللی بشردوستانه، از تمامی طرف‌های مخاصمه خواسته است اصول تفکیک، تناسب و اتخاذ تدابیر احتیاطی در حملات را رعایت کرده و از هرگونه حمله به غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی خودداری کنند. حمایت از کارکنان امدادی، نیرو‌های پزشکی، آمبولانس‌ها و مراکز درمانی نیز از دیگر محور‌های مورد تأکید این بیانیه است.

در بخش دیگری از این بیانیه، بر ضرورت فراهم‌کردن امکان عبور ایمن و سریع مجروحان و بیماران نیازمند درمان تخصصی و انتقال پزشکی آنان تأکید شده و از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواسته شده است با بهره‌گیری از ظرفیت گفت‌و‌گو و میانجی‌گری بشردوستانه، برای تسهیل دسترسی امدادگران، حمایت از کارکنان و تأسیسات پزشکی و پیگیری وضعیت مجروحان و بیماران اقدام کند.

کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران همچنین از سازمان ملل متحد، سازمان جهانی بهداشت، نهاد‌های امدادی بین‌المللی و سازمان‌های بشردوستانه بی‌طرف خواسته است ظرفیت‌ها و منابع خود را برای تأمین فوری غذا، آب سالم، دارو، تجهیزات پزشکی، سوخت مورد نیاز خدمات حیاتی، اقلام بهداشتی، پتو و سرپناه مناسب بسیج کنند و از استمرار و بازسازی خدمات درمانی و بهداشتی حمایت به عمل آورند.

در این بیانیه خطاب به دولت‌ها نیز آمده است که باید در چارچوب تعهدات بین‌المللی خود، از ظرفیت‌های دیپلماتیک، حقوقی و بشردوستانه برای رفع موانع امدادرسانی، حمایت از غیرنظامیان و تضمین دسترسی بی‌طرفانه و بدون تبعیض به کمک‌ها استفاده کنند؛ به‌گونه‌ای که توزیع اقلام امدادی صرفاً بر اساس نیاز و بدون تبعیض ناموجه انجام شود.

در پایان این بیانیه تأکید شده است: کمک‌رسانی بشردوستانه نباید به ابزار فشار سیاسی یا نظامی تبدیل شود و محروم‌کردن غیرنظامیان از اقلام ضروری برای بقا با الزامات حقوق بین‌المللی بشردوستانه مغایرت دارد. صرف ورود محموله‌های امدادی کافی نیست، بلکه دسترسی ایمن کارکنان امدادی، امکان توزیع منظم کمک‌ها و نظارت بشردوستانه بر رسیدن اقلام به دست افراد نیازمند نیز باید تضمین شود.

کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در این بیانیه از جامعه بین‌المللی خواسته است به جای اکتفا به ابراز نگرانی، برای اجرای مؤثر تعهدات حقوقی و تأمین فوری نیاز‌های انسانی مردم غزه، اقدامات هماهنگ، عملی و قابل سنجش انجام دهد.