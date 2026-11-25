پایش امنیت سایبری ۱۹ شرکت ارائهدهنده خدمات پیامکی
مرکز ملی فضای مجازی نتایج ارزیابی امنیت سایبری ۱۹ اپراتور پیامک انبوه را با بررسی حدود ۲۰۰ شاخص در ۱۰ محور اعلام کرد؛ طرحی که با هدف شناسایی نقاط ضعف، کاهش تهدیدات سایبری و ارتقای امنیت خدمات پیامکی اجرا شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مرکز ملی فضای مجازی با ارزیابی امنیت سایبری اپراتورهای پیامک انبوه، عملکرد ۱۹ شرکت فعال در این حوزه را بررسی کرد. این ارزیابی بر اساس حدود ۲۰۰ شاخص امنیتی و در ۱۰ محور انجام شده است.
بررسی و شناسایی لینکهای مخرب و پیامکهای فیشینگ از جمله محورهای این طرح بوده که به گفته مسئولان، اجرای آن به کاهش محتوای مخرب و لینکهای آلوده در بستر پیامک کمک کرده است. (گزارش حسین همتی فر)