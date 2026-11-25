بررسی و شناسایی لینک‌های مخرب و پیامک‌های فیشینگ از جمله محورهای این طرح بوده که به گفته مسئولان، اجرای آن به کاهش محتوای مخرب و لینک‌های آلوده در بستر پیامک کمک کرده است.(گزارش حسین همتی فر)