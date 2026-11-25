به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد سید جمال موسویان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: تا پیش از سال ۱۴۰۱ مجموع طرح‌های مشارکتی استان هزار و ۳۶۶ فقره بود، در حالی که طی هفت ماه اخیر بیش از ۲ هزار طرح جنگل‌داری اجتماعی و اقتصادی ثبت شده است.

موسویان درباره بسته‌های حمایتی مالی این طرح خاطرنشان کرد: برای پشتیبانی این طرح‌ها، تسهیلات بانکی تا سقف ۲۲۰ میلیون تومان برای کشت گیاهان دارویی و تا ۵۰۰ میلیون تومان برای طرح‌های اقتصادی و زراعت چوب مبتنی بر استفاده از پساب‌ها پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: این طرح شامل کشت گیاهان دارویی، درختان چوب‌ده، درختان مثمر بومی مانند انجیر، زیتون، سیب، مرکبات، گردو و سنجد و گونه‌های غیرمثمر مانند بلوط، بادام، کنار، صنوبر و زبان گنجشک می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد سهم استان از طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت را ۱۵ میلیون اصله نهال اعلام کرد و اضافه کرد: تاکنون ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار اصله نهال با مشارکت بخش دولتی و خصوصی تولید شده و پیش‌بینی می‌شود تعهد ۱۵ میلیونی استان در بخش تولید تا پایان سال جاری به طور کامل محقق شود.

سید جمال موسویان با اشاره به پایش دقیق و قابل راستی‌آزمایی مراحل کاشت افزود: تاکنون کاشت یک میلیون و ۶۵۷ هزار اصله نهال در سطح چهار هزار و ۸۸۰ هکتار از اراضی استان اجرایی شده و در سامانه ملی ثبت و پایش نهال (ساتک) به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه میزان کاشت واقعی بسیار فراتر از این آمار است، ادامه داد: با تجمیع نقشه‌های اجرایی از شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و صنایع، سطح زیرکشت رسمی استان تا پایان سال به حدود ۱۲ هزار هکتار و شمار نهال‌های کاشته‌شده به پنج میلیون اصله افزایش خواهد یافت.