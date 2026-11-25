اختلاف بر سر پیشنهاد تشکیل استان‌های جدید در پاکستان به تنش میان دو حزب اصلی ائتلاف حاکم، یعنی مسلم‌لیگ نواز و حزب مردم تبدیل شده است؛ اختلافی که علاوه بر پیامد‌های سیاسی و قانون اساسی می‌تواند انسجام ائتلاف دولت مرکزی به رهبری شهباز شریف و حتی آینده سیاسی دولت را تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام‌آباد، بحث تشکیل استان‌های جدید در پاکستان بار دیگر به یکی از محور‌های اصلی اختلاف میان احزاب سیاسی تبدیل شده است؛ موضوعی که پس از اظهارات «محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان درباره ضرورت ایجاد واحد‌های اداری و استان‌های جدید به تنش میان مقام‌های دولت و رهبران احزاب ائتلاف حاکم انجامیده است.

محسن نقوی با انتقاد از ساختار فعلی اداره کشور، ایجاد واحد‌های اداری کوچک‌تر را راهکاری برای بهبود نظام حکمرانی دانسته و حتی پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی برای تعیین نظر مردم درباره تشکیل استان‌های جدید را مطرح کرده است، اما این پیشنهاد با مخالفت حزب مردم پاکستان به ویژه درباره تقسیم ایالت سند روبه‌رو شده است.

«بلاول بوتو زرداری» رئیس حزب مردم پیشتر هشدار داده بود که تحمیل تقسیم استان سند برخلاف خواست ایالت می‌تواند به خشونت و شکاف‌های عمیق اجتماعی منجر شود، در تازه‌ترین واکنش‌ها «رانا ثناءالله» مشاور نخست وزیر پاکستان در امور سیاسی، اظهارات وزیر کشور را موجب پیچیده‌تر شدن موضوع دانسته و گفته است طرح چنین مسئله حساسی در محافل نامرتبط، آن را به موضوعی جنجالی تبدیل کرده است.

در مقابل «سید نوید قمر» از رهبران ارشد حزب مردم نیز هشدار داده است که دولت بدون آرای حزب مردم برای اداره امور و پیشبرد برنامه‌های خود با دشواری روبه‌رو خواهد شد.

اهمیت این اختلاف در آن است که دو حزب مسلم‌لیگ نواز و حزب مردم از ارکان اصلی ائتلاف سیاسی تشکیل دهنده دولت مرکزی پاکستان به شمار می‌روند، دولت شهباز شریف پس از انتخابات سال ۲۰۲۴ با حمایت چند حزب سیاسی از جمله حزب مردم شکل گرفت و ادامه فعالیت آن به حفظ همکاری و هماهنگی میان این احزاب وابسته است.

اگر چه حزب مردم ریاست دولت مرکزی را در اختیار ندارد، اما حمایت پارلمانی این حزب برای حفظ اکثریت و پیشبرد برنامه‌های دولت اهمیت زیادی دارد به همین علت تشدید اختلاف میان این حزب و مسلم‌لیگ نواز می‌تواند قدرت دولت را در مجلس کاهش دهد و تصویب طرح‌ها و قوانین موردنظر آن را دشوارتر کند.

در واقع هشدار رهبران حزب مردم درباره اهمیت آرای این حزب، نشان می‌دهد اختلاف بر سر استان‌های جدید ممکن است از یک مناقشه درباره ساختار اداری کشور فراتر برود و به مسئله‌ای درباره نحوه همکاری احزاب در ائتلاف حاکم تبدیل شود.

پاکستان در حال حاضر از چهار ایالت پنجاب، سند، خیبرپختونخوا و بلوچستان تشکیل شده است، پیشنهاد ایجاد استان جنوب پنجاب و همچنین بحث درباره تغییر ساختار استان سند از موضوعات مهم و مناقشه‌برانگیز در سیاست داخلی این کشور محسوب می‌شود.

ایالت سند پایگاه اصلی سیاسی حزب مردم است و این حزب تقسیم این استان را تهدیدی علیه جایگاه سیاسی و نفوذ خود می‌داند، در مقابل طرفداران ایجاد استان جنوب پنجاب معتقدند تمرکز زدایی و تشکیل واحد‌های اداری کوچک‌تر می‌تواند به توزیع بهتر امکانات، بهبود خدمات عمومی و مدیریت مؤثرتر مناطق مختلف کمک کند.

البته تغییر مرز‌های استانی در پاکستان صرفاً با تصمیم دولت مرکزی امکان‌پذیر نیست و باید روند‌های قانونی و قانون اساسی طی شود، به ویژه بر اساس ماده ۲۳۹ قانون اساسی پاکستان، هرگونه اصلاح قانون اساسی درباره تغییر محدوده یک استان به تصویب با اکثریت دوسوم مجلس ایالتی مربوط نیز نیاز دارد.