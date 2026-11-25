پاتوق فیلم مستند با هدف ترویج فرهنگ سینمای مستند و ارتقای سواد بصری و سینمایی مخاطبان، با رویکرد نمایش برترین آثار مستند سال ایران و جهان، در نیشابور آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی ، رئیس انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور اظهار کرد: پاتوق فیلم مستند با همکاری گذر فرهنگ و هنر نیشابور، با هدف ایجاد فضایی برای گردهمایی علاقه‌مندان سینمای مستند، فیلم‌سازان، هنرجویان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر فعالیت خود را آغاز کرد.

احمد نیک فرجام گفت: در این پاتوق، برترین و شاخص‌ترین مستندهای سال ایران و جهان به نمایش درمی‌آیند تا مخاطبان ضمن آشنایی با جریان‌های معاصر سینمای مستند، با روایت‌ها، نگاه‌ها و تجربه‌های متفاوت فیلم‌سازان ایرانی و بین‌المللی آشنا شوند.

وی افزود: این برنامه به‌صورت یک هفته در میان، روزهای سه‌شنبه ساعت ۱۸ در گذر فرهنگ و هنر نیشابور برگزار می‌شود و در کنار نمایش آثار، فرصتی برای گفت‌وگو، نقد و بررسی و تبادل دیدگاه درباره ابعاد هنری، اجتماعی و محتوایی فیلم‌ها فراهم می‌کند.

رئیس انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: سینمای مستند، فراتر از ثبت واقعیت، زبانی برای شناخت عمیق‌تر جهان پیرامون، بازخوانی هویت تاریخی و فرهنگی، طرح دغدغه‌های اجتماعی و روایت زندگی انسان‌هاست. این گونه سینمایی با نگاهی جست‌وجوگر و حقیقت‌محور، می‌تواند دریچه‌ای تازه به سوی آگاهی، اندیشه و گفت‌وگوی اجتماعی بگشاید.

وی تاکید کرد: نمایش آثار شاخص مستند ایران و جهان، علاوه بر ارتقای فرهنگ تماشای فیلم و افزایش دانش سینمایی مخاطبان، زمینه آشنایی با شیوه‌های نوین روایتگری و تجربه‌های خلاقانه مستندسازان را فراهم می‌کند.