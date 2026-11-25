به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست پارک ملی موته گفت: نیمه‌شب گذشته، محیط‌بانان هنگام گشت در زیستگاه‌های چرای شبانه آهو‌ها متوجه حضور گروهی از موتورسواران متخلف شدند.

علیرضا غلامی افزود: در جریان تعقیب، متخلفان تلاش کردند محیط‌بانان را با خودرو زیر بگیرند و به سمت خودروی سازمانی تیراندازی کردند که یکی از محیط‌بانان از ناحیه کمر آسیب دید.

وی گفت: در این زمینه سه متخلف دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شد.

پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته با وسعت ۲۰۵ هزار هکتار در شمال غرب استان اصفهان و جنوب استان مرکزی قرار دارد که مدیریت آن به عهده اصفهان است، این پناهگاه بین شهرستان‌های شاهین‌شهر و میمه و گلپایگان در استان اصفهان و نیز دلیجان و محلات در استان مرکزی واقع شده است.

پارک ملی موته علاوه بر اینکه مهم‌ترین زیستگاه آهوی ایرانی در کشور است، بزرگ‌ترین و خالص‌ترین جمعیت این گونه جانوری را در خود جای داده، که در زمان حاضر محل حیات ۲۵ گونه پستاندار، ۸۸ گونه پرنده و ۲۵ گونه خزنده نیز می‌باشد.