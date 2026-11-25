به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بامداد امروز به علت وقوع مه شدید میزان در شهر‌های آبادان، شادگان، اهواز و ایستگاه کشاورزی اهواز به ۵۰ متر رسید.

محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه این میزان در شهر‌های ماهشهر و هندیجان ۱۰۰ متر ثبت شد افزود: میزان دید در شهر‌های بستان یک، امیدیه ۴، شوشتر، ایستگاه صفی آباد دزفول، ۶ گتوند ۷ و آغاجاری به ۸ کیلومتر رسید.

وی ادامه داد: این پدیده تا ظهر فردا پنجشنبه ۵ آذرماه در استان فعال است و موجب کاهش دید افقی، افزایش رطوبت، مه و اختلال در سفر‌های صبحگاهی و شامگاهی خواهد شد.