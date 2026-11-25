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دومین یادواره شهدای هنرمند هرمزگان در گلزار شهدای میناب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، دبیر نشست شهدای هنرمند هرمزگان گفت: یادواره شهدای هنرمند در همه استانها در حال برگزاری است.
محمود قاسمی افزود: یادواره ملی شهدای هنرمند نیز بهمن امسال در تهران برگزار میشود.
وی گفت: از ۳۱ شهید هنرمند استان، ۱۶ شهید از شهرستان میناب هستند.
دبیر نشست شهدای هنرمند هرمزگان گفت: از مجموع شهدای هنرمند میناب ۲ شهید معلم و ۱۴ شهید دانش آموز دبستان شجره طیبه و ره پویان خلیج فارس هستند.
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در این نشست همچنین از ۷ کتاب رونمایی شد که دو کتاب با موضوع شهدای دانش آموز جنگ تحمیلی اول و ۵ کتاب از شهدای دانش آموز جنگ تحمیلی سوم میباشد.
در پایان از خانواده شهدای هنرمند تجلیل شد.