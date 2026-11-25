آب زاینده‌رود صبح امروز چهارشنبه، چهارم آذر، با گذر از پل‌های تاریخی سی‌وسه‌پل و خواجو در قلب شهر اصفهان جاری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ خروجی سد زاینده‌رود با هدف تأمین و توزیع آب برای کشت پاییزه کشاورزان اصفهان، از بامداد دوم آذر افزایش یافت.

خلیل دادخواه، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای، اعلام کرد که مدت رهاسازی آب در این دوره ۱۰ روز خواهد بود.

همچنین به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، قرار است ۷۰ میلیون متر مکعب آب برای کشاورزی توزیع شود.

شیشه فروش گفت: حجم ذخیره سد زاینده‌رود هم‌اکنون ۱۹۱ میلیون مترمکعب است و بر اساس مصوبه کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان، از روز گذشته خروجی سد برای تأمین نیاز آبی کشت‌های پاییزه حوضه زاینده‌رود و اهداف زیست‌محیطی رودخانه، در یک دوره موقت افزایش یافته است.

وی از استقرار ۸۳ تیم گشت و نظارت در طول مسیر رودخانه خبر داد و گفت: این تیم‌ها با هدف اجرای طرح‌های ایمنی و نظارت بر تأمین و توزیع آب در مسیر زاینده‌رود مستقر شده‌اند.

شیشه فروش ادامه داد: شرکت آب منطقه‌ای، شرکت میراب زاینده‌رود، سازمان جهاد کشاورزی، اداره میراث فرهنگی، گردشگری، شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهر‌ها و روستا‌های واقع در مسیر رودخانه و مجاری آبی، موظف به نظارت بر روند توزیع آب و همکاری با صنوف کشاورزی برای رفع موانع مسیر و تسریع در اجرای برنامه توزیع هستند.

وی با اشاره به فعالیت سامانه اطلاع‌رسانی حفاظت از منابع آب به شماره ۳۸۴۸ افزود: این سامانه آماده پاسخگویی به گزارش‌های تخلف در برنامه توزیع آب، بررسی مشکلات مرتبط با شرایط کمی و کیفی آب در رودخانه‌ها، کانال‌ها، چاه‌ها و سد‌ها و پیگیری گزارش‌های رسیده است.