رئیس فیفا در نامه‌ای به رئیس فدراسیون فوتبال ایران، کسب نشان برنز تیم فوتسال بانوان جوان در رقابت‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ را تبریک گفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) در نامه‌ای به مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان، ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند، از همه افرادی که در کسب این افتخار نقش داشتند، قدردانی کرد.

اینفانتینو در این نامه با اشاره به عملکرد تیم فوتسال جوانان بانوان ایران در رقابت‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶، کسب نشان برنز این مسابقات را دستاوردی قابل توجه برای فوتبال ایران عنوان کرد.

رئیس فیفا همچنین این موفقیت را حاصل تلاش، حرفه‌ای‌گری، تعهد و عشق واقعی به فوتبال دانست و تأکید کرد این دستاورد بار دیگر ظرفیت و استعداد فوتبال ایران را به نمایش گذاشته و می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت‌های بیشتر در سال‌های آینده باشد.

وی در پایان ضمن تبریک به بازیکنان، سرمربی، کادر فنی، تیم پزشکی و هوادارانی که از تیم حمایت کردند، برای رئیس فدراسیون آرزوی موفقیت کرد.