مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری از انتشار فراخوان بخش استانی جشنواره هنر‌های تجسمی فجر در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال وبختیاری، شهرام فرجی از انتشار فراخوان بخش استانی جشنواره هنر‌های تجسمی فجر در استان خبر داد و گفت: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری، بخش استانی نوزدهمین جشنواره هنر‌های تجسمی فجر را با عنوان «سرزمین من در ستایش آب» و با فراخوان گروه‌های هنری برگزار می‌کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در خصوص موضوعات و محور‌های این جشنواره هنری، گفت: موضوعات جشنواره «آب؛ مایه حیات»، «بحران آب»، «فرهنگ آب در جغرافیای فرهنگی و اقلیمی ایران» اعلام شده است.

فرجی شرایط تشکیل گروه‌های شرکت‌کننده را یادآور شد و گفت: این گروه‌ها باید ترکیبی از حداقل سه حوزه مختلف هنر‌های تجسمی بوده و دارای یک سرگروه باشند؛ همچنین حضور دست‌کم پنج و حداکثر ۱۲ نفر در هر گروه و برخورداری از دست‌کم یک راهبر علمی و هنری یا استاد راهنما از دیگر شرایط تشکیل گروه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری در خصوص نحوه ارائه و ارسال پیشنهاد طرح هنری، گفت: علاقه‌مندان باید پروژه خود را در قالب‌های مختلف هنر‌های مفهومی و میان‌رشته‌ای و در بردارنده توضیحات لازم در بخش‌های مختلف بر اساس فراخوان ارسال کنند.

فرجی گفت: مهلت ارسال پیشنهاد طرح ۱۰ آذر ۱۴۰۵ و اعلام نتایج داوری، ۱۴ آذرماه اعلام شده است؛ علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در مهلت تعیین شده به دبیرخانه جشنواره به نشانی شهرکرد، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت هنری و سینمایی ارسال کنند.