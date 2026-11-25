به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سومین جشنواره مد و لباس ایرانی-اسلامی «نوردخت» با حضور گسترده طراحان و تولیدکنندگان پوشاک، در شهرستان پردیس آغاز به کار کرد.



در این جشنواره، آثار و تولیدات خلاقانه فعالان حوزه مد و لباس با هدف معرفی ظرفیت‌های بومی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به نمایش گذاشته شده است. این رویداد علاوه بر معرفی توانمندی‌های طراحان، فرصتی ارزشمند برای ایجاد تعامل و شبکه سازی میان فعالان این عرصه فراهم کرده است.



جشنواره «نوردخت» از تاریخ یکم تا چهارم آذرماه، روزانه از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۶ بعدازظهر در تالار لاوین (فاز سه پردیس، بلوار شهید چمران) میزبان علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.