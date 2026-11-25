بازار مصالح ساختمانی امروز چهارشنبه (۴ آذر ۱۴۰۵) با افزایش قیمت برخی محصولات میلگرد، نوسان تیرآهن و ثبات نرخ سیمان همراه شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بازار مصالح ساختمانی امروز با افزایش قیمت در برخی محصولات میلگرد، نوسان محدود در بازار تیرآهن و تثبیت نرخ سیمان همراه است. در این میان، بخشی از محصولات فولادی رشد قیمت را تجربه کردند، اما بازار سیمان همچنان در محدوده نرخ‌های روز‌های گذشته معامله می‌شود.

قیمت میلگرد امروز چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵

میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم‌رازی با ۳ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش، به ۱۰۹ هزار و ۵۵۰ تومان رسید. میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش نیز با ۲ هزار تومان رشد، ۱۱۱ هزار و ۵۵۰ تومان قیمت‌گذاری شد.

میلگرد ۱۶ آجدار بافق یزد با ۵۰۰ تومان افزایش، ۱۰۷ هزار و ۷۳۰ تومان و میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور ۱۰۷ هزار و ۲۷۰ تومان معامله می‌شود.

همچنین میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن با هزار تومان افزایش به ۱۲۱ هزار و ۶۴۰ تومان رسید، میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفربناب نیز با ۲ هزار تومان رشد، ۱۱۶ هزار تومان قیمت دارد.

در سایر محصولات، میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان، میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد ۱۰۸ هزار و ۶۴۰ تومان، میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان ۱۱۶ هزار و ۳۶۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان ۱۱۶ هزار و ۸۲۰ تومان معامله می‌شوند.

قیمت تیرآهن امروز چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵

تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با ۶ هزار تومان کاهش، به ۱۲۵ هزار و ۴۵۰ تومان رسید و تیرآهن ۱۸ این کارخانه نیز با ۲ هزار تومان افت، ۱۲۹ هزار و ۹۰ تومان قیمت‌گذاری شد.

در مقابل، تیرآهن ۱۶ یزد با ۴ هزار تومان افزایش به ۱۱۷ هزار و ۷۲۷ تومان رسید و تیرآهن ۱۴ اشتهارد نیز با هزار تومان رشد، ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ تومان معامله می‌شود.

در سایر مبادی فروش، تیرآهن ۱۴ فایکو ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان، تیرآهن ۱۸ فایکو ۱۱۲ هزار و ۷۲۷ تومان، تیرآهن ۱۴ شاهین بناب ۱۱۵ هزار و ۴۵۴ تومان و تیرآهن ۱۶ کرمانشاه ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان قیمت دارد.

همچنین تیرآهن ۱۴ ظفربناب با نرخ ۱۱۸ هزار و ۲۷۲ تومان و تیرآهن ۱۸ نرمال با قیمت ۱۲۲ هزار و ۷۲۷ تومان عرضه می‌شوند.

قیمت سیمان امروز چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵

سیمان پاکتی شاهرود با قیمت ۳۳۴ هزار تومان و سیمان پاکتی صوفیان با نرخ ۳۱۴ هزار تومان معامله می‌شوند.

سیمان پاکتی خمسه ۲۷۲ هزار تومان، سیمان پاکتی تهران ۲۷۳ هزار تومان و سیمان پاکتی نیزار ۲۶۶ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

همچنین سیمان پاکتی زنجان و هگمتان هر کدام ۲۶۵ هزار تومان، سیمان پاکتی ساوه و خزر هر کدام ۲۷۹ هزار تومان و سیمان پاکتی مرکب ۲۴۹ هزار تومان معامله می‌شوند.