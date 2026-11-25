دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت چهارمین رویداد ملی جوانی جمعیت، گفت: رهبری در این پیام افزایش جمعیت از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار، پیشرفت و دستیابی به ایران قوی می‌دانند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت برگزاری چهارمین رویداد ملی جوانی جمعیت، این پیام را سندی مهم و راهبردی برای سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و اقدامات اجرایی در حوزه جمعیت دانست و اظهار کرد: این پیام ارزشمند باید مورد توجه جدی مسئولان و مردم قرار گیرد.

خسروپناه با بیان اینکه در ابتدای پیام مقام معظم رهبری، مسئله جمعیت به‌عنوان موضوعی خطیر مورد تأکید قرار گرفته است، افزود: افزایش جمعیت از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار، پیشرفت و دستیابی به ایران هرچه قوی‌تر است. اگر بخواهیم ایرانی مقتدر و پیشرفته داشته باشیم، باید به مسئله جمعیت و به‌ویژه جوانی جمعیت توجه اساسی کنیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: برخورداری از جمعیت جوان، زمینه‌ساز رشد علم و فناوری، تعالی فرهنگی و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی است و بدون آن، دستیابی به تمدن نوین اسلامی با دشواری مواجه خواهد شد.

جمعیت؛ مسئله‌ای راهبردی در فعلیت‌بخشیدن به ظرفیت‌های کشور

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ابعاد راهبردی مسئله جمعیت گفت: یکی از آثار مهم توجه به جمعیت، فعلیت‌بخشیدن به ظرفیت‌ها و استعدادهای بالقوه کشور است. ما از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فراوانی برخورداریم که شکوفایی آن‌ها نیازمند سرمایه انسانی جوان و پویاست.

وی خلق و ارتقای فرصت‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را از دیگر آثار توجه به مسئله جمعیت برشمرد و افزود: تحقق این فرصت‌ها به برخورداری از نیروی انسانی جوان وابستگی جدی دارد. همچنین جمعیت جوان یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت ملی و از عوامل مؤثر در مقابله با تهدیدهای دشمن است.

خسروپناه با تأکید بر اینکه پیام مقام معظم رهبری هم مردم و هم مسئولان را مخاطب قرار داده است، تصریح کرد: همه باید با نگرشی عمیق‌تر به مسئله جمعیت نگاه کنیم و برای تحقق آن، الزامات و مقدمات لازم را فراهم آوریم.

تأمین مسکن، معیشت و تسهیل ازدواج؛ الزامات جوانی جمعیت

خسروپناه تأمین مسکن و معیشت، تسهیل ازدواج در سنین جوانی، تأمین سلامت فردی، حمایت از فرزندآوری و ترویج فرهنگ خانواده‌محوری را از جمله الزامات تحقق سیاست‌های جمعیتی دانست و گفت: اگر قرار است به تمدن نوین اسلامی دست پیدا کنیم، به امتداد نسلی از ایرانیان در تراز این تمدن نیاز داریم و تحقق این هدف مستلزم اراده‌ای قوی از سوی مردم و مسئولان است.

ضرورت اصلاح قوانین و مقررات بازدارنده فرزندآوری

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با اشاره به توصیه‌های حکمرانی مطرح‌شده در پیام مقام معظم رهبری اظهار کرد: بخشی از کاستی‌های موجود ممکن است ناشی از برخی سیاست‌های نادرست باشد که باید شناسایی و جبران شوند. در مقابل، سیاست‌های صحیح نیز باید با جدیت دنبال و تقویت شوند.

وی افزود: این موضوع در حوزه قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی نیز اهمیت دارد. گاهی برخی قوانین و رویه‌های اداری به‌گونه‌ای هستند که برای زنان و مردان شاغل، میان حفظ شغل و تشکیل یا گسترش خانواده تعارض ایجاد می‌کنند.

خسروپناه تأکید کرد: زنان و مردان علاقه‌مندند از شغل مناسب و پایدار برخوردار باشند و نباید احساس کنند که فرزندآوری مانعی برای استمرار اشتغال و امنیت شغلی آنان است. بنابراین، هرجا آیین‌نامه‌ها و مقررات نادرست مانع ازدواج، فرزندآوری یا تحکیم خانواده می‌شوند، باید اصلاح و مقررات صحیح و حمایتگر جایگزین آن‌ها شود.

وی با اشاره به روند کاهش جمعیت و افزایش سهم سالمندان در کشور خاطرنشان کرد: باید با اصلاح سیاست‌ها و فراهم‌کردن شرایط مناسب، مسیر جمعیتی کشور به سمت تقویت جمعیت جوان و پویایی جمعیتی هدایت شود.

ضرورت تبیین رسانه‌ای پیام مقام معظم رهبری

خسروپناه با تأکید بر اهمیت تبیین ابعاد مختلف پیام مقام معظم رهبری گفت: این پیام، پیامی وزین و برخوردار از نگاه راهبردی و حکمرانی به مسئله جمعیت است و انتظار می‌رود صداوسیما، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مختلف با اهتمام بیشتری به تبیین محتوای آن بپردازند و در آگاهی‌بخشی عمومی مشارکت کنند.

وی افزود: ستاد ملی جمعیت که مسئولیت راهبری، هماهنگی و نظارت در این حوزه را بر عهده دارد، باید این پیام را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهد و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را بر اساس جهت‌گیری‌های آن دنبال کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های این شورا در حوزه سیاست‌گذاری جمعیت اظهار کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی سند مناسبی در این زمینه تدوین کرده است و چنانچه بازنگری در این سند یا پیگیری و تقویت اجرای سیاست‌های آن ضرورت داشته باشد، شورا وظیفه دارد در چارچوب مسئولیت‌های خود همکاری و از اقدامات ستاد ملی جمعیت پشتیبانی کند.

خسروپناه در پایان تأکید کرد: تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت نیازمند عزم ملی، اراده جدی مسئولان، مشارکت مردم، اصلاح مقررات بازدارنده و هماهنگی همه دستگاه‌هاست و پیام مقام معظم رهبری می‌تواند مبنای حرکت منسجم کشور برای دستیابی به آینده‌ای مقتدر و برخوردار از سرمایه انسانی جوان قرار گیرد.