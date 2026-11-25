معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو با قدردانی از تلاش کارکنان سازمان، صنعت داروسازی و شبکه توزیع گفت: در طول جنگ، با وجود تهدیدها، آسیب‌ها و شرایط دشوار، نه تولید دارو متوقف شد، نه توزیع و نه نظارت؛ مجموعه‌های فعال در زنجیره تأمین سلامت حتی در روز‌های تعطیل و مناسبت‌های رسمی نیز پای کار بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، در مراسم بزرگداشت هفته بسیج با اشاره به عملکرد مجموعه نظام سلامت در دوران جنگ اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حوزه سلامت در آن شرایط، استمرار فعالیت تمام حلقه‌های زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی بود؛ به‌گونه‌ای که حتی برای یک ساعت نیز تولید، توزیع و نظارت متوقف نشد.|

وی افزود: در شرایط عادی ممکن است روزهای جمعه یا برخی مناسبت‌ها مانند اول فروردین و سیزده فروردین تعطیل باشند، اما در دوران جنگ کارکنان سازمان غذا و دارو حتی در این روزها نیز در محل کار حضور داشتند تا مدیریت امور، نظارت بر فعالیت‌ها و پیگیری تأمین دارو و تجهیزات پزشکی بدون وقفه ادامه پیدا کند.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: کارخانه‌های داروسازی و شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین نیز در همان شرایط به فعالیت خود ادامه دادند و تولید دارو متوقف نشد. این تلاش جمعی نشان داد که مجموعه نظام سلامت در شرایط بحرانی نیز توان حفظ استمرار خدمات و تأمین نیازهای مردم را دارد.

پیرصالحی با اشاره به آسیب‌های واردشده به بخش‌هایی از زنجیره تأمین سلامت تصریح کرد: در جریان جنگ، برخی کارخانه‌های داروسازی، شرکت‌های توزیع و مجموعه‌های فعال در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی آسیب دیدند، اما با وجود این شرایط، فعالان این حوزه اجازه ندادند چرخه تولید و توزیع متوقف شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی گفت: با وجود محدودیت‌های ارزی و مشکلات انتقال پول و حمل‌ونقل، قراردادهای متعددی برای تأمین ذخایر راهبردی منعقد شد و خوشبختانه بیش از ۵۰ درصد کالاهای موضوع این قراردادها تحویل گرفته شده است.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: بخشی از محموله‌ها نیز به دلیل محدودیت‌های ارزی و مشکلات حمل‌ونقل همچنان در مسیر انتقال قرار دارند. حتی محموله‌هایی وجود دارد که از ابتدای جنگ رمضان در مسیرهای مختلف بین کشورها جابه‌جا شده‌اند، اما هنوز به کشور نرسیده‌اند.

پیرصالحی در پایان بر ضرورت شناسایی نقاط آسیب‌پذیر زنجیره تأمین و برنامه‌ریزی برای کاهش مخاطرات آینده تأکید کرد و گفت: باید در کنار یکدیگر مشکلات و آسیب‌پذیری‌ها را شناسایی کنیم و با تقویت هماهنگی‌ها، آمادگی نظام سلامت را برای مواجهه با شرایط مشابه افزایش دهیم.

وی افزود: استمرار فعالیت زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط جنگی، حاصل تلاش و همکاری کارکنان نظام سلامت و فعالان صنعت داروسازی کشور بود.