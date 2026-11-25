چهار آذر ۱۳۶۵، ۵۴ بمب‌افکن رژیم بعثی عراق به مدت یک ساعت و سی دقیقه نقاط مختلف شهر اندیمشک را بمباران کردند، اما نتوانستند اراده مردم را سست کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این روز، هواپیما‌های جنگی عراق با حمله به نقاط مختلف شهر، از جمله مناطق مسکونی، بازار و محدوده راه‌آهن، فاجعه‌ای انسانی رقم زدند که خاطره آن برای همیشه در حافظه مردم اندیمشک باقی ماند.

در این حمله وحشیانه بیش از ۳۰۰ نفر شهید و حدود ۷۰۰ نفر را مجروح شدند، اما این روز را تنها با آمار شهدا و خسارت‌های مادی نمی‌توان به یاد آورد.

این روز روایت ایستادگی مردمی است که در سخت‌ترین شرایط، زندگی را از میان آوار‌ها دوباره آغاز کردند.

اندیمشک در سال‌های جنگ، شهری پشتیبان جبهه‌ها بود و مردم آن هزینه سنگینی برای این همراهی پرداختند.

اگر چهارم آذرماه ۱۳۶۵، اندیمشک تنها و مجروح زیر باران آتش ۵۴ جنگنده بعثی، برای توقف فاجعه ساعت‌ها چشم‌انتظار غرش تنها یک موشک باقی ماند، امروز شهر‌های موشکی ضامن این حقیقت تاریخی‌اند که تعرض به خاک ایران عزیز با پاسخ سریع و خردکننده نیرو‌های مسلح جان برکف جمهوری اسلامی مواجه می‌شود.