رئیس سازمان امور عشایر ایران از حفظ سهمیه آرد عشایر در اجرای طرح ساماندهی توزیع آرد خبر داد و گفت: کمبود‌های سامانه شناسایی و در حال رفع است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما جهانبخش میرزاوند در گفت‌وگوی خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست با تأکید بر اینکه سهمیه آرد جامعه عشایری کاهش نخواهد یافت، افزود: در اجرای طرح ساماندهی توزیع آرد، برخی عشایر به دلیل نداشتن دسترسی به دفاتر خدمات الکترونیکی و نقص اطلاعات سامانه از ثبت‌نام جا مانده بودند که با پیگیری‌های انجام‌شده، مهلت ثبت‌نام تمدید و زیرساخت‌های سامانه برای ثبت مشخصات عشایر اصلاح شده است.

وی افزود: جامعه عشایری حدود ۲ درصد آرد مصرفی کشور را استفاده می‌کند و سهمیه این جامعه کاهش نخواهد یافت؛ همچنین آرد افرادی که دیگر زندگی عشایری ندارند و در شهر از یارانه نان استفاده می‌کنند، از سهمیه عشایری حذف خواهد شد.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به همکاری‌های گسترده این سازمان با بسیج عشایری گفت: سازمان امور عشایر، آموزش و پرورش عشایری و بسیج عشایری از جمله مجموعه‌هایی هستند که خدمات خود را به دل مناطق و چادر‌های عشایری برده‌اند و همکاری این مجموعه‌ها در حوزه‌های مختلف ادامه دارد.

میرزاوند افزود: برگزاری نشست‌های ماهانه شورای اندیشه‌ورز، اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی، شناسایی استعداد‌های ورزشی عشایر و تقویت آمادگی دفاعی و امنیتی از جمله برنامه‌های مشترک با بسیج عشایری است.

وی با اشاره به نقش عشایر در دفاع از کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه و مقابله با تحرکات دشمن در مناطق مختلف گفت: سازمان امور عشایر با همکاری بسیج عشایری و سازمان سینمایی اوج، ساخت مستند «برنو» را با هدف روایت نقش و فداکاری عشایر در دفاع از سرزمین دنبال می‌کند. همچنین برنامه‌ریزی برای تولید یک اثر سینمایی در این زمینه در حال انجام است.

توسعه پوشش بیمه‌ای عشایر

رئیس سازمان امور عشایر ایران از برنامه گسترش پوشش بیمه اجتماعی عشایر خبر داد و گفت: با همکاری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، برنامه‌ریزی شده است تا پایان دولت، همه جامعه عشایری تحت پوشش این صندوق قرار گیرند.

میرزاوند درباره بیمه دام عشایر نیز گفت: به دنبال تغییر سازوکار بیمه هستیم تا خسارت ناشی از خشکسالی و کاهش علوفه مراتع نیز متناسب با میزان آسیب به تولید دام محاسبه و پرداخت شود، حتی اگر دام تلف نشده باشد.

وی افزود: اجرای آزمایشی این طرح در خراسان جنوبی آغاز شده و میزان بارندگی و خشکسالی با همکاری سازمان هواشناسی و میزان کاهش علوفه مراتع با همکاری سازمان منابع طبیعی ارزیابی خواهد شد.

تأمین تجهیزات آبرسانی و مقابله با آتش‌سوزی

میرزاوند با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین آب عشایر گفت: از محل اعتبارات مدیریت بحران، یک‌هزار میلیارد تومان برای حوزه عشایری اختصاص یافت که با استفاده از آن ۱۵۰ دستگاه تانکر آبرسان ۱۰ هزار لیتری خریداری شده است.

وی افزود: این تانکر‌ها به تجهیزات اطفای حریق نیز مجهز می‌شوند تا علاوه بر آبرسانی در مناطق طبیعی، در زمان وقوع آتش‌سوزی نیز برای مهار حریق به کار گرفته شوند.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به مشارکت بسیج و عشایر در تأمین تانکر‌های آب کششی گفت: در استان فارس حدود ۲۰۰ تانکر هزار و دو هزار لیتری با مشارکت یک‌سوم هزینه از سوی عشایر، یک‌سوم بسیج و یک‌سوم سازمان امور عشایر تهیه و توزیع شده است.

جمع‌آوری گرگر‌های خطرناک تا پایان ۱۴۰۶

میرزاوند همچنین از شناسایی حدود ۶۰ گرگر خطرناک در مسیر‌های تردد عشایر مناطق زاگرس خبر داد و گفت: این وسایل که برای عبور از رودخانه‌های خروشان استفاده می‌شوند، هر ساله جان عشایر، دام‌ها و حتی دانش‌آموزان را به خطر می‌اندازند.

وی افزود: برنامه‌ریزی برای جمع‌آوری این وسایل و جایگزینی آنها با گذرگاه‌های ایمن با مشارکت سازمان امور عشایر، سازمان برنامه و بودجه، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، بنیاد علوی و بسیج در حال انجام است.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به اجرای آزمایشی برخی طرح‌ها در این زمینه گفت: هدف‌گذاری شده است تا پایان سال ۱۴۰۶ همه گرگر‌های شناسایی‌شده جمع‌آوری و گذرگاه‌های ایمن برای تردد عشایر ساخته شود.