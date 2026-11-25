به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در راستای صیانت از حقوق بیت‌المال، حمایت از تولید و تأمین منابع مالی قانون هدفمندی یارانه‌ها، موضوع وصول مطالبات معوق شرکت گاز استان خوزستان به طور ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

علی دهقانی در این خصوص اظهار داشت: بر اساس آخرین استعلام و گزارش‌های دریافت‌شده، با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری خوزستان، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، مبلغ ۳۴ همت از مطالبات معوق مربوط به بهای گاز مصرفی صنایع استان از سوی واحد‌های صنعتی استان پرداخت و تسویه شده است.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان همچنین بر استمرار این روند تأکید کرد و افزود: به منظور تسریع در وصول معوقات شرکت‌های خدمات‌رسان، مقرر شده است نشست‌های تخصصی هفتگی با حضور مسئولان مربوطه برگزار شود تا ضمن بررسی موانع موجود، راهکار‌های عملیاتی و تدابیر لازم برای وصول مطالبات شرکت‌های گاز، توزیع نیروی برق و آب و فاضلاب استان به مرحله اجرا درآید.