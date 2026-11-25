حجت‌الاسلام حاج شیخ حسین غالبی، پس از سال‌ها خدمت دینی و فرهنگی و ۴۴ سال اقامه نماز جمعه در بخش خضرآباد استان یزد دار فانی را وداع گفت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام حاج شیخ حسین غالبی، امام جمعه بخش خضرآباد و از روحانیون باسابقه استان یزد، پس از سال‌ها خدمت دینی و فرهنگی و ۴۴ سال اقامه نماز جمعه در این بخش، امروز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ به دیار باقی شتافت.

حجت‌الاسلام حسین غالبی، فرزند محمدرضا، در ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۲۴ در خانواده‌ای روحانی در روستای کذاب از توابع استان یزد دیده به جهان گشود.

پدربزرگ وی، حجت‌الاسلام ملاحسین و پدرش نیز از روحانیون منطقه بودند.

وی پس از گذراندن دوران ابتدایی، برای فراگیری علوم دینی وارد حوزه علمیه یزد شد و مقدمات علوم حوزوی را در مدارس علمیه خان و عبدالرحیم‌خان، نزد استادانی همچون حجت‌الاسلام محمدعلی غالبی و آیت‌الله شهید صدوقی فراگرفت.

این روحانی فقید در سال ۱۳۴۹ راهی حوزه علمیه قم شد و دوره سطح را نزد حضرات آیات سیدمحسن خرازی و صلواتی گذراند. همچنین به مدت یک سال از درس خارج فقه و اصول حضرات آیات حسینعلی منتظری و ناصر مکارم شیرازی بهره برد.

حجت‌الاسلام غالبی در سال ۱۳۶۱ به عنوان امام جمعه بخش خضرآباد منصوب شد و به مدت ۴۴ سال در این مسئولیت، اقامه نماز جمعه و خدمت به مردم منطقه را بر عهده داشت.

وی در روز‌های اخیر به علت عارضه گوارشی و کهولت سن در بیمارستان مرتاض یزد بستری بود که سرانجام امروز چهارشنبه چهارم آذرماه ۱۴۰۵ دعوت حق را لبیک گفت.

درگذشت این روحانی باسابقه، ضایعه‌ای برای مردم بخش خضرآباد و جامعه روحانیت استان یزد به شمار می‌رود.