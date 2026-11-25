شبکه آموزش سیما امروز چهارشنبه ۴ آذر، با پخش برنامه‌های «هیچ‌وقت دیر نیست» با موضوع هویت نوجوانی، «رویش» پیرامون کشت دیم گیاهان دارویی و «دکتر سلام» با محور بیماری‌های آلرژیک ریه روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «هیچ‌وقت دیر نیست» چهارشنبه ۴ آذر ساعت ۱۰ صبح با حضور دکتر مرتضوی و با اجرای گیتی خامنه و تهیه‌کنندگی ناصر عالمی، موضوع «هویت و سرگشتگی، دو روی سکه نوجوانی» را بررسی می‌کند.

همچنین برنامه «رویش» حوالی ساعت ۱۹ با حضور دکتر سمانه اسدی صنم و به تهیه‌کنندگی هادی خدادی به موضوع «کشت دیم گیاهان دارویی» می‌پردازد.

علاوه بر این، برنامه «دکتر سلام» ساعت ۱۳ با حضور دکتر مهدی خاتونی و به تهیه‌کنندگی بابک حسن‌زاده، موضوع «آسم و بیماری‌های آلرژیک ریه» را روی آنتن شبکه آموزش سیما می‌برد.