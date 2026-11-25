مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان، از برگزاری بیست و سومین دوره المپیاد ملی مهارت در مرحله شهرستانی با مشارکت ۲۴۶ نفر در رشته‌های مختلف مهارتی و در ۱۰ مرکز آموزشی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمد علوی گفت: بیست و سومین دوره المپیاد ملی مهارت در مرحله شهرستانی، با حضور ۲۴۶ نفر از جوانان، مهارت آموزان و علاقه‌مندان به حوزه‌های مختلف مهارتی، ۴۰۵ در رشته‌های مختلف و در ۱۰ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان برگزار شد.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری این رقابت‌ها در شناسایی و پرورش استعداد‌های مهارتی افزود: المپیاد ملی مهارت فرصتی ارزشمند برای سنجش توانمندی‌های تخصصی، ارتقای سطح دانش و مهارت جوانان، ترویج فرهنگ مهارت آموزی و فراهم سازی زمینه حضور استعداد‌های برتر در عرصه‌های ملی و بین‌المللی است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گفت: در این دوره، شرکت کنندگان در رشته‌های مختلف مهارتی، توانمندی‌های علمی و عملی خود را به نمایش گذاشتند و پس از ارزیابی عملکرد آنان توسط داوران و کارشناسان تخصصی، نفرات برتر هر رشته برای حضور در مرحله استانی این رقابت‌ها معرفی خواهند شد.

محمد علوی گفت: توسعه آموزش‌های مهارتی، شناسایی استعداد‌های برتر و تربیت نیروی انسانی ماهر و توانمند، از مهم‌ترین راهبرد‌های تحقق اشتغال پایدار، رونق تولید و پاسخگویی به نیاز‌های بازار کار است و المپیاد ملی مهارت نقش مؤثری در تحقق این اهداف ایفا می‌کند.