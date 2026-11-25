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استاندار اصفهان:حضور مردم، آمادگی نیروهای مسلح و دیپلماسی فعال، سه مؤلفه قدرت و عزتمندی ایران در عرصه جهانی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در کنگره بینالمللی امام شهید؛ اسلام، قدرت اول جهان در مصلای بزرگ زرینشهر، مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار جهانی را از مؤلفههای اساسی حفظ اقتدار کشور دانست و بر تداوم این مسیر تأکید کرد.
مهدی جمالینژاد با اشاره به مسئولیت متقابل مردم و مسئولان گفت: همانگونه که مردم برای دفاع از کشور در میدان حضور یافتهاند، مسئولان نیز باید در انجام وظایف خود مبعوث شوند.
وی افزود: مسئولان باید با تلاش شبانهروزی برای حل مشکلات مردم و افزایش رضایتمندی جامعه تلاش کنند.
استاندار اصفهان گفت: اقتدار کشور تنها به حضور مردم و توانمندی نیروهای مسلح محدود نمیشودو خدمت صادقانه، کارآمدی دستگاههای اجرایی و پاسخگویی مسئولان به مطالبات مردم نیز از الزامات حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت قدرت ایران اسلامی است.
این کنگره به همت هیئت منتظران شهرستان لنجان برگزار شد.