استاندار اصفهان:حضور مردم، آمادگی نیرو‌های مسلح و دیپلماسی فعال، سه مؤلفه قدرت و عزتمندی ایران در عرصه جهانی است.

کنگره بین‌المللی امام شهید، اسلام، قدرت اول جهان در مصلای بزرگ زرین‌شهر اصفهان

کنگره بین‌المللی امام شهید، اسلام، قدرت اول جهان در مصلای بزرگ زرین‌شهر اصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در کنگره بین‌المللی امام شهید؛ اسلام، قدرت اول جهان در مصلای بزرگ زرین‌شهر، مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار جهانی را از مؤلفه‌های اساسی حفظ اقتدار کشور دانست و بر تداوم این مسیر تأکید کرد.

مهدی جمالی‌نژاد با اشاره به مسئولیت متقابل مردم و مسئولان گفت: همانگونه که مردم برای دفاع از کشور در میدان حضور یافته‌اند، مسئولان نیز باید در انجام وظایف خود مبعوث شوند.

وی افزود: مسئولان باید با تلاش شبانه‌روزی برای حل مشکلات مردم و افزایش رضایتمندی جامعه تلاش کنند.

استاندار اصفهان گفت: اقتدار کشور تنها به حضور مردم و توانمندی نیرو‌های مسلح محدود نمی‌شودو خدمت صادقانه، کارآمدی دستگاه‌های اجرایی و پاسخ‌گویی مسئولان به مطالبات مردم نیز از الزامات حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت قدرت ایران اسلامی است.

این کنگره به همت هیئت منتظران شهرستان لنجان برگزار شد.