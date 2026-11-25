کارگروه برگزاری چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، از مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار هنرمندان در بخش‌های مختلف این دوره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،ثبت‌نام و ارسال آثار برای شرکت در چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر تا بیست آذرماه از طریق سامانه رسمی این جشنواره به نشانی fajrmusicfestival.com انجام خواهد شد.

هنرمندان می‌توانند در بخش‌های متنوعی از جمله «اجرای گروه‌های موسیقی»، «ارکسترها و گروه‌های هنرستان و دانشگاه»، «نماهنگ فجر»، «آواز میهن» و «ستایش آب» شرکت کنند.

این دوره از جشنواره از دوازده تا هجدهم بهمن ماه برگزار می‌شود.