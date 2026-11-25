به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ محمودرضا سماواتی افزود: ۴۶ طرح به ساخت و تکمیل فضا‌های آموزشی و مدارس و بقیه در بخش‌های بهداشت و درمان، کتابخانه، ورزش و جوانان، شهرسازی و تأمین آب است.

وی گفت: امسال ۱۷ هزار و ۸۵۱ مؤدی در این طرح مشارکت کردند که بیش از ۲ برابر بیشتر از پارسال است.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت: تکمیل بیمارستان میناب و کتابخانه ملی هرمزگان از مهم‌ترین طرح‌هایی بود که اعتبار مورد نیاز آن با مشارکت مؤدیان تامین شد.

محمودرضا سماواتی افزود: امسال برای سومین سال، طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها با هدف فراهم کردن امکان مشارکت مستقیم مؤدیان در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی درحال اجرا است.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت: در ابتدای هر سال، سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی استانداری‌ها، طرح‌های نیمه‌تمام و دارای اولویت را مشخص و به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌کند.

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سماواتی افزود: پس از بارگذاری فهرست طرح‌ها در سامانه‌های مالیاتی، مؤدیان هنگام ارائه اظهارنامه مالیاتی می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را از میان طرح‌های معرفی‌شده انتخاب کنند.

وی گفت: نقش سازمان امور مالیاتی در این فرآیند، فراهم کردن بستر مشارکت مؤدیان و هدایت انتخاب آنان به سمت طرح‌های عمرانی و زیرساختی استان است.

سماواتی افزود: تخصیص منابع و اعتبارات بر عهده سازمان برنامه و بودجه و اجرای طرح‌ها نیز بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است