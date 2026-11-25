به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، تیم فوتبال گل‌گهرسیرجان از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ و در گروه B، در ابوظبی امارات به مصاف الجزیره می‌رود.

شاگردان مهدی رحمتی برای زنده نگه داشتن امید‌های صعود. با کسب ۲ امتیاز از چهار بازی گذشته در قعر جدول گروه خود قرار دارد و در مقابل، الجزیره با ۱۰ امتیاز صدرنشین است.

آرکاداغ ترکمنستان با ۷ امتیاز در رتبه دوم و المحرق بحرین با ۳ امتیاز در رده سوم قرار دارند.

در بازی رفت، دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. گل‌گهر در پنج بازی آخر خود یک برد، دو تساوی و دو باخت را کسب کرده است. آنها با ۱۷ امتیاز در رتبه نهم جدول لیگ برتر ایران هستند.