بمناسبت هفته بسیج، طرح لایروبی و احداث دیوار سنگ‌چین رودخانه تلار در شهرستان سیمرغ، به همت بسیج سازندگی با هدف ایمنی حاشیه‌نشینان این رودخانه اجرایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ هدایتی، فرمانده سپاه شهرستان سیمرغ گفت:با همکاری و همراهی اداره‌کل آب منطقه‌ای استان،طرح لایروبی رودخانه تلار و ساخت دیوار سنگ‌چین به طول ۱۶۰ متر و ارتفاع ۴.۵ متر برای خدمت‌رسانی به مردم و پیشگیری از رانش زمین و خطرات سیلاب اجرا شده است تا با توجه به پیش‌بینی بارش‌ها، خطری متوجه مزارع و منازل مردم نشود.

سید محمد موسوی، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران، نیز با اشاره به مشخصات فنی این طرح اظهار داشت:این طرح در محدوده شهرک صنعتی سنگتاب با استفاده از ظرفیت تهاتر مصالح در قالب ماده ۴۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت انجام شده است.

وی گفت: طول تقریبی طرح حدود ۱۶۰ متر، ارتفاع متوسط ۷ متر و عرض متوسط پی ۴.۵ متر است. هزینه اجرای طرح حدود ۱۰ میلیارد تومان است در سنوات اخیر بیش از ۵۵ طرح در این قالب در سطح استان با هزینه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان انجام شده است.

ام البنین محمدی، فرماندار شهرستان سیمرغ، با قدردانی از نقش‌آفرینی نهاد‌های خدمت‌رسانی افزود:این طرح به همت بسیج سازندگی و مجمع خیرین و با مدیریت آب منطقه‌ای استان در حال انجام است به مناسبت دهه فجر افتتاح خواهد شد تا گامی اساسی در جهت پیشگیری از آسیب‌های سیلاب در حاشیه این رودخانه باشد.