درخشش هنرمند نیشابوری در سی و سومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان ایران
حمیدرضا نجفی هنرمند نگارگر نیشابوری در سی و سومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان ایران در کرمانشاه لوح قدردانی دریافت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسانرضوی
، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: سی و سومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان ایران در ۱۱ رشته هنری شامل تصویرسازی، خوشنویسی، طراحی، عکاسی، کاریکاتور، طراحی گرافیک، مجسمهسازی، نقاشی، نگارگری، هنر سرامیک و رسانههای هنری جدید معرفی شدند در کرمانشاه برگزارشد.
محمد رضایی افزود: در این دوره،۱۷۳ هنرمند جوان از ۳۱ استان کشور با ارسال بیش از ۶۴۰۰ اثر برای حضور در جشنواره درخواست داده بودندکه نشاندهنده گستردگی ظرفیتهای هنری در سراسر ایران است.
وی در پایان تصریح کرد: سی و سومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان ایران با شعار آب را گل نکنیم به دبیری رضوان صادقزاده در کرمانشاه برگزار شد که حمیدرضا نجفی نگارگری نیشابوری در این جشنواره شایسته قدردانی اعلام شد.