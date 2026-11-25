مردم اصفهان امروز با پیکر زنده‌یاد پروفسور مهدی گلشنی، استاد برجسته فلسفه علم و از پیشگامان مطالعات میان‌رشته‌ای علم و دین وداع کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پیکر زنده یاد پروفسور مهدی گلشنی، استاد برجسته حکمت علم و چهره ماندگار طبیعیات ایران، امروز (چهارشنبه ۴ آذر) ساعت ۹:۳۰ از خیابان فیض، مقابل مسجد رکن‌الملک، به سمت مقبره فاضل هندی در آرامستان تاریخی تخت فولاد اصفهان تشییع شد.

پیکر این دانشمند پیش از این در دانشگاه صنعتی شریف تهران و حرم حضرت معصومه (س) در قم تشییع شده بود.

زنده یاد گلشنی از دانشمندان برجسته کشور در حوزه طبیعیات نظری و حکمت علم بود و نقش موثری در گسترش علوم پایه‌ای و مطالعه‌های میان‌رشته‌ای در ایران داشت.

وی اول بهمن ۱۳۱۷ در اصفهان زاده شد و پس از گرفتن مدرک کارشناسی طبیعیات از دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۹ برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفت و در سال ۱۳۴۸ بالاترین مدرک دانشگاهی در طبیعیات را با گرایش ذرات پایه‌ای از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی گرفت.

این دانشمند پس از بازگشت به کشور، عضو گروه آموزشی دانشگاه صنعتی شریف شد و در طول فعالیت دانشگاهی خود مسئولیت‌هایی مانند سرپرستی دانشکده طبیعیات و مسئولیت آموزش و امور دانشجویی این دانشگاه را بر عهده داشت.

همکاری در راه‌اندازی نخستین دوره بالاترین مدرک دانشگاهی طبیعیات در ایران، بنیان‌گذاری گروه حکمت علم دانشگاه صنعتی شریف و فعالیت در زمینه طبیعیات پایه‌ای از کار‌های اثرگذار وی در آموزش و پژوهش کشور بود.

او همچنین از پیشگامان مطالعه حکمت علم و بررسی نسبت میان علم و دین در ایران بود و با نوشتن و برگردان کتاب‌های متعدد نقش مهمی در گسترش این حوزه‌های علمی داشت. از کتاب‌های نام‌آشنای او می‌توان به «تحلیلی از دیدگاه‌های فلسفی دانشمندان طبیعیات معاصر»، «قرآن و علوم طبیعت» و «از علم غیردینی تا علم دینی» اشاره کرد.

شادروان گلشنی در سال ۱۳۶۹ به عضویت پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران درآمد و چند دوره سرپرستی گروه علوم پایه این فرهنگستان را بر عهده داشت. وی در سال ۱۳۸۸ نیز به پاس خدمات علمی خود نشان درجه یک دانش کشور را دریافت کرد.

این دانشمند نام‌آور سرانجام ۳۰ آبان امسال درگذشت.