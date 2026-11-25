کارگروه توسعه مهارت چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت هماهنگی آموزش‌های مهارتی با نیاز‌های روز بازار کار، بازنگری در برنامه‌های آموزشی و تدوین اطلس مهارتی استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ی، در این نشست با اشاره به اهمیت جایگاه کارگروه توسعه مهارت در ساختار شورای برنامه ریزی استان گفت: شکل گیری این کارگروه با هدف آسیب شناسی و ساماندهی آموزش‌های مهارتی صورت گرفته است و با توجه به تنوع و تحولات روزافزون در بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، گردشگری و فناوری، ضرورت دارد آموزش‌ها متناسب با نیاز‌های روز جامعه و تحولات بازار کار برنامه ریزی و اجرا شوند.

ملک‌محمد قربان پور، با تأکید بر اینکه ارتقای مهارت محدود به گروه خاصی نیست، افزود: کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز باید متناسب با نیاز‌های روز، به صورت مستمر مهارت‌های خود را ارتقا دهند و در این مسیر، آموزش‌های رسمی و غیررسمی نقش مهمی ایفا می‌کنند.

وی ر با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و مراکز آموزشی در توسعه مهارت آموزی گفت: ظرفیت دانشگاه ملی مهارت، جهاد دانشگاهی، دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، سایر دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی باید در کنار اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان به کار گرفته شود تا آموزش‌ها با نیاز‌های واقعی استان تناسب داشته باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری همچنین بر توجه ویژه به گروه‌های تحت حمایت دستگاه‌های حمایتی تأکید کرد و گفت: آموزش‌های مهارتی می‌تواند زمینه توانمند سازی افراد بی سرپرست، بد سرپرست، خانواده‌های زندانیان و سرپرستان خانوار را فراهم کند. برخورداری از مهارت، زمینه دسترسی این افراد به تسهیلات و ایجاد فرصت‌های شغلی را فراهم می‌سازد و در پایداری معیشت خانواده‌ها مؤثر است.

وی خواستار استمرار جلسات کارگروه شد وگفت: لازم است در ماه‌های باقی مانده سال، جلسات این کارگروه به صورت ماهانه برگزار شود تا زمینه تدوین برنامه‌ای جامع و تهیه اطلس مهارتی استان فراهم شود.