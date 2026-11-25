به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ گفت: با فرارسیدن فروش‌های ویژه جمعه سیاه (بلک فرایدی) مجرمان سایبری از این فرصت برای فریب شهروندان سوءاستفاده می‌کنند. یکی از رایج‌ترین شگردها، تبلیغ تخفیف‌های غیرواقعی و چشمگیر در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هاست که کاربر را به لینک‌های جعلی هدایت می‌کند. این لینک‌ها یا کاربر را به صفحات فیشینگ با ظاهری شبیه درگاه بانکی منتقل می‌کنند و یا برنامه‌های آلوده‌ای هستند که پس از نصب، اطلاعات گوشی و حساب بانکی فرد را در اختیار مجرمان قرار می‌دهند.

وی افزود: یکی از کلاهبرداری های رایج در این روزها، اقدام برخی فروشندگان به افزایش قیمت پایه کالا و سپس اعمال تخفیف‌های غیرواقعی و اغواکننده مانند ۸۰ درصد است. این شیوه، فریب شهروندان محسوب می‌شود و پلیس فتا این فروشندگان را تحت رصد دارد و با آنها برخورد قانونی خواهد کرد.

سردار معظمی گودرزی با اشاره به اینکه شهروندان باید توجه داشته باشند که قیمت‌های غیرمتعارف و تخفیف‌های بسیار بالا، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های کلاهبرداری است تصریح کرد: فروشگاه‌های معتبر دارای نماد اعتماد الکترونیکی و درگاه پرداخت رسمی هستند و کاربر باید آدرس دقیق دامنه سایت را بررسی کند، نه صرفاً به ظاهر صفحه اعتماد کند.

وی گفت: که صفحات اینستاگرامی و کانال‌های بدون هویت، فاقد مجوز و فاقد سابقه فروش نیز نباید مبنای خرید قرار گیرند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه شهروندان به هیچ عنوان نباید پیش از دریافت کالا، بیعانه یا هرگونه پولی پرداخت کنند، افزود: در بسیاری از موارد فروشنده یا کالا را تحویل نمی‌دهد و یا کالای ارسالی اصل نیست و با تبلیغات فریب‌دهنده، جنس تقلبی به دست خریدار می‌رسد. بهترین شیوه خرید، پرداخت پس از دریافت و بررسی کالا یا استفاده از درگاه‌های رسمی و دارای ضمانت است.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد: نباید برای دریافت تخفیف، اطلاعاتی مانند رمز دوم، رمز یک‌بارمصرف، کد CVV۲ یا تصویر کارت بانکی در اختیار کسی قرار گیرد؛ هیچ فروشنده یا پشتیبانی معتبری چنین اطلاعاتی را مطالبه نمی‌کند. توصیه می‌شود شهروندان از اتصال به شبکه‌های وای‌فای عمومی برای پرداخت خودداری کنند، لینک‌های دریافتی از شماره‌های ناشناس را باز نکنند و پس از هر تراکنش، رسید و وضعیت حساب را بررسی کنند.

سردار معظمی گودرزی گفت: اگر شهروندان متوجه شدند از حسابشان پولی برداشت شده که کار خودشان نبوده و تراکنشی را تأیید نمی‌کنند، باید بلافاصله موضوع را به پلیس اطلاع دهند. هرگونه تأخیر در اعلام، فرصت جابه‌جایی وجه توسط مجرمان را افزایش می‌دهد و شانس بازگرداندن پول را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی باید سریعاً موضوع از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش و در صورت امکان با بانک تماس گرفته شود تا حساب مسدود یا تراکنش متوقف شود.

وی با اشاره به اینکه پلیس فتا در ایام فروش‌های ویژه، رصد فضای مجازی و برخورد با صفحات و فروشگاه‌های متخلف را در دستور کار دارد تصریح کرد: با هرگونه فعالیت مجرمانه در این حوزه قاطعانه برخورد می‌کند. شهروندان نیز با رعایت نکات ایمنی و هوشیاری، می‌توانند از فرصت خرید‌های این دوره بدون آسیب بهره‌مند شوند.