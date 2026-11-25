مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان از تشکیل ۸۹۲ پرونده تخلف امسال در حوزه منابع طبیعی و معرفی متخلفان به مراجع قضایی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شیرزاد نجفی با اشاره به اقدامات حفاظتی، عملکرد سامانه‌های هوشمند نظارتی و برنامه‌های آبخیزداری استان گفت: از مجموع پرونده‌های تشکیل‌شده ۱۲۵ فقره مربوط به تخریب و تصرف اراضی، ۲۹ پرونده ساخت‌وساز غیر مجاز، ۱۵۷ مورد قطع درخت، ۱۰۵ پرونده حمل غیر مجاز چوب، هیزم و زغال و ۱۵۶ فقره نیز مربوط به تخلفات دام و مرتع بوده است.

وی افزود: همچنین در این مدت ۲۶ پرونده در ارتباط با احداث کوره‌های زغال تشکیل و ۴۸ دستگاه خودرو مرتبط با تخلفات منابع طبیعی توقیف شده است.

نجفی ادامه داد: حفاظت از عرصه‌های طبیعی وظیفه مشترک همه دستگاه‌ها و مجموعه منابع طبیعی است و در این راستا تدوین طرح جامع حفاظتی انتظامی استان با افق برنامه‌ریزی بلندمدت در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در این طرح افزایش ۲۰ درصدی ضریب حفاظت در برنامه پنج‌ساله هدف‌گذاری و نیاز‌های استان در حوزه نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات، تقویت یگان حفاظت و استفاده از فناوری‌های نوین پیش‌بینی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به کشف و ضبط ۱۲ تن و ۳۸۳ کیلوگرم محصولات جنگلی و مرتعی در خصوص استقرار دوربین‌های پایش اراضی جنگلی در نقاط بحرانی استان گفت: در مرحله نخست اجرای این طرح، ۲ دستگاه دوربین در مناطق دارای بیشترین میزان تهدید و بحران نصب شده و در اختیار فرماندهی یگان حفاظت قرار گرفته است.

نجفی ادامه داد: توسعه این تجهیزات با استفاده از دوربین‌های حرارتی و سامانه‌های هوشمند نیز در برنامه قرار دارد تا امکان شناسایی حریق، تخلفات و تعرض به اراضی ملی در شرایط مختلف فراهم شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه مانیتورینگ نیرو‌ها و ماشین‌آلات افزود: خودرو و نیرو‌های عملیاتی به سامانه موقعیت‌یاب متصل شده‌اند و مسیر حرکت، ماموریت‌ها و عملکرد گشت‌های حفاظتی به صورت شبانه‌روزی ثبت و پایش می‌شود.